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الإمارات تُعلن عن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "COVID19" من الجنسية الصينية عمره 37 سنة.



وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 9 حالات وتم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة و قيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.



وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي و فحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.



ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.



وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها و بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة تشخيص حالة جديدة مصابة بمرض فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "COVID19" من الجنسية الصينية عمره 37 سنة.وبهذا يكون إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 9 حالات وتم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقا، في حين لايزال هناك 6 حالات تتلقى الرعاية و المتابعة إحداها تحت الرعاية المكثفة و قيد المتابعة الدقيقة من قبل فريق استشاري طبي عالي المستوى.وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي و فحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية وذلك بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية، المتوفرة على موقعها الالكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.وأوصت الوزارة أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية مثل الاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات مؤكدة أنها و بالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.







الإمارات حالة كورونا



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