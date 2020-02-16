تجاهل الشرعية لأسرى الجيش والمقاومة يثير غضب أهاليهم ، ودعوات بالتظاهر والتنديد

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*يمن برس - متابعة

أثارت تصريحات ناطق جماعة الحوثي محمد عبدالسلام حول إتفاق الأردن “بين جماعته وقيادة التحالف” الذي قضى بالإفراج عن 1400أسير من السودانيين والسعوديين وبرعاية أممية “ردود” افعال أهالي الاسرى اليمنيين المحتجزين لدى جماعة الحوثي.

وقالت المصادر أن هناك “تنسيقات” جارية للخروج في مظاهرة ضد الحكومة الشرعية لرفض هذه الصفقة التي تجاهلت الأسرى من الجيش اليمني والمقاومة والتركيز على السودانيين والسعودين في حين يقبع آلالاف من الجنود في سجون الحوثيين دون أن يسأل عنهم أحد من أعضاء الحكومة.

وأشارت المصادر أن هذه الصفقة كشفت مدى الإستهتار بالتضحيات التي قدمها الجنود وكذلك حجم اللامبالاة من قبل الشرعية بتركها للأسرى اليمنيين الذين كان لهم دور كبير في التصدي لجماعة الحوثي ومقاومة تقدمه المتسارع.

من جهتهم عبر ناشطون على مواقع التواصل عن غضبهم تحت هاشتاج #جنودنا_أسرى_والإفراج_للسودانيين

داعين أهالي وذوي الأسرى للخروج في كل المحافظات المحررة في مظاهرة عارمة للتنديد بموقف الحكومة التي استرخصت تضحيات الجيش اليمني والمقاومة ارضاءً للتحالف.