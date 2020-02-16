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الحوثيون يأسرون طاقم الطائرة السعودية "تورنيدو" (صورة)

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*يمن برس - متابعة خاصة



تدازل نشطاء حوثيون صورة طاقم الطائرة الحربية السعودية من طراز "تورنيدو" التي سقطت في محافظة الجوف شمال شرق اليمن يوم الجمعة..



ويظهر في الصورة المتداولة مساعد قائد طائرة "تورنيدو" السعودية وهو يعاني من إصابة بالغة في وجهه، وفق ما ذكره الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية حمل جماعة الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم طائرة "تورنيدو"، التي أسقطتها الجماعة مساء الجمعة.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن "القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني".



وأفاد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها.



واتهم الحوثيين "بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".



وأضاف "إن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية جماعة الحوثيين الإرهابية".



وكان المالكي أعلن في وقت سابق أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيراً إلى احتمال وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين أثناء عملية البحث والإنقاذ.



والجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة لطائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي في سماء الجوف.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تدازل نشطاء حوثيون صورة طاقم الطائرة الحربية السعودية من طراز "تورنيدو" التي سقطت في محافظة الجوف شمال شرق اليمن يوم الجمعة..ويظهر في الصورة المتداولة مساعد قائد طائرة "تورنيدو" السعودية وهو يعاني من إصابة بالغة في وجهه، وفق ما ذكره الحوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي.وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية حمل جماعة الحوثيين مسؤولية حياة وسلامة طاقم طائرة "تورنيدو"، التي أسقطتها الجماعة مساء الجمعة.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي إن "القيادة المشتركة للتحالف تُحمل الميليشيا الحوثية الإرهابية مسؤولية حياة وسلامة الطاقم الجوي لطائرة (التورنيدو) بموجب القانون الدولي الإنساني".وأفاد المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، بأن الطاقم الجوي المكون من ضابطين، قام باستخدام كراسي النجاة للخروج من الطائرة قبل سقوطها.واتهم الحوثيين "بإطلاق الأسلحة والأعيرة النارية باتجاه الطاقم الجوي، ما يعد انتهاكاً لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".وأضاف "إن حياة وسلامة الطاقم الجوي هي مسؤولية جماعة الحوثيين الإرهابية".وكان المالكي أعلن في وقت سابق أن قوات التحالف قامت بتنفيذ عملية بحث وإنقاذ قتالي بموقع سقوط طائرة التورنيدو، مشيراً إلى احتمال وقوع أضرار جانبية في صفوف المدنيين أثناء عملية البحث والإنقاذ.والجمعة، أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إسقاط قوات الجماعة لطائرة حربية من طراز "تورنيدو" تابعة للتحالف العربي في سماء الجوف.







الجوف الحوثيين طاقم التورنيدو



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