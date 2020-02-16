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الحوثيون يكشفون مواعيد وآلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى

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*يمن برس - متابعة خاصة





كشفت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى الذي وقعته جماعته مع الحكومة الشرعية في العاصمة الأردنية عمان.



وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى في تغريدة على "تويتر": وقعنا اليوم الأحد 16فبراير 2020 مع الطرف الآخر على تنفيذ مرحلة أولى من اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية".



وأشار المرتضى إلى أن الاتفاق "يشمل تحرير 1420 أسيراً من الطرفين، وأن الاجتماعات ستستمر ليومين قادمين لتجهيز وتنقيح القوائم النهائية".



وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، موافقة الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على خطة مفصلة لإتمام "أول عملية تبادل رسمية وواسعة للأسرى".



وقال المبعوث الأممي لدى اليمن، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على حسابه في "تويتر":" في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ التبادل الأول للأسرى والمحتجزين".



ووصف بيان المبعوث الدولي لدى اليمن، الاتفاق بـ"خطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقاً لاتفاقية ستوكهولم".



ودعا غريفيث الأطراف اليمنية إلى "الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم".



وأكد غريفيث أن الأطراف اليمنية "أظهرت أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملت على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".



وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة والحوثيين من 14 إلى 16 مايو/أيار من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".



وكان ممثلو الحكومة والحوثيون عقدوا منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، عن تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى الذي وقعته جماعته مع الحكومة الشرعية في العاصمة الأردنية عمان.وقال رئيس لجنة شؤون الأسرى التابعة للجماعة، عبدالقادر المرتضى في تغريدة على "تويتر": وقعنا اليوم الأحد 16فبراير 2020 مع الطرف الآخر على تنفيذ مرحلة أولى من اتفاق تبادل الأسرى في العاصمة الأردنية عمان برعاية أممية".وأشار المرتضى إلى أن الاتفاق "يشمل تحرير 1420 أسيراً من الطرفين، وأن الاجتماعات ستستمر ليومين قادمين لتجهيز وتنقيح القوائم النهائية".وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأحد، موافقة الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة الحوثي على خطة مفصلة لإتمام "أول عملية تبادل رسمية وواسعة للأسرى".وقال المبعوث الأممي لدى اليمن، في بيان مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، على حسابه في "تويتر":" في ختام اجتماع دام سبعة أيام في العاصمة الأردنية عمان، اتفق الطرفان على خطة مفصلة لتنفيذ التبادل الأول للأسرى والمحتجزين".ووصف بيان المبعوث الدولي لدى اليمن، الاتفاق بـ"خطوة نحو الوفاء بالتزامهم بالإفراج المرحلي عن جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن وفقاً لاتفاقية ستوكهولم".ودعا غريفيث الأطراف اليمنية إلى "الإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها اليوم".وأكد غريفيث أن الأطراف اليمنية "أظهرت أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عملت على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية".وعقدت آخر جولة من المباحثات بين ممثلي الحكومة والحوثيين من 14 إلى 16 مايو/أيار من العام الماضي، وتركزت على إدارة عائدات الموانئ اليمنية الواقعة على البحر الأحمر، ووصفت الأمم المتحدة الاجتماعات حينها بأنها "بناءة".وكان ممثلو الحكومة والحوثيون عقدوا منتصف يناير/كانون الثاني من العام الماضي جولة أولى من المباحثات في عمان، مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.







الحوثيين تبادل اسرى الحكومة الشرعية



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