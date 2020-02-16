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القوات الحكومية تفاجئ " عبد الملك الحوثي" بهجوم عنيف على معقل رأسه في "مران"

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*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت القوات الحكومية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة الحوثية في منطقة "مران" معقل زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" بمحافظة صعدة شمالي اليمن.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية" سبأ" عن قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي قوله: إن قوات الجيش مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف العربي شنت هجوما واسعاً على مواقع الجماعة الحوثية على تخوم جبل"العقيم" المطل على جبال "المسطبة والمروي" بمنطقة مران.



وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية ".



وأضاف، أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للجماعة الحوثية القادمة من مديرية الظاهر، ما أسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت القوات الحكومية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم واسع على مواقع الجماعة الحوثية في منطقة "مران" معقل زعيم الجماعة "عبدالملك الحوثي" بمحافظة صعدة شمالي اليمن.ونقلت وكالة الأنباء اليمنية" سبأ" عن قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي قوله: إن قوات الجيش مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف العربي شنت هجوما واسعاً على مواقع الجماعة الحوثية على تخوم جبل"العقيم" المطل على جبال "المسطبة والمروي" بمنطقة مران.وأكد أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة العديد من عناصر الحوثيين وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية ".وأضاف، أن طيران التحالف العربي استهدف تعزيزات للجماعة الحوثية القادمة من مديرية الظاهر، ما أسفر عن تدمير عربتين وقتل جميع من كانوا عليها".







صعدة عبد الملك الحوثي القوات الحكومية



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