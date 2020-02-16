"فيروس كورونا" يغيب أحد أشهر علماء العالم

*يمن برس -متابعة خاصة
خطف مرض كورونا أحد أشهر علماء الصين والعالم، والذي سجل في تاريخ مسيرته الطبية والعلمية أكثر من اختراع على رأسها "سكين غاما".
وتوفي العالم الصيني البارز، دوان تشنغتشنغ، بعد أن تمكن منه المرض، عن عمر يناهز 86 عاما، تاركا إرثا كبيرا من الإنجازات العلمية.
وسجل العالم عدة اختراعات كان لها أثر كبير في المجال الطبي والهندسي، من أبرزها الجراحة الإشعاعية باستخدام سكين غاما، والتي تستخدم في العمليات الدقيقة جدا ولعلاج الأورام والتشوهات الوعائية وتشوهات الدماغ، بحسب "سكاي نيوز".
ونعى المجتمع الطبي حول العالم العالم الكبير، واعتبرت الصفحات المتخصصة بالشأن العلمي وفاته خسارة كبرى للمجتمع الطبي والعلمي العالمي.
وشارك الأطباء حول العالم صور جمعتهم مع العالم في تغريدات انتشرت على "تويتر" عبروا فيها عن حزنهم الشديد.
وتعمل سكين غاما الجراحية على تركيز 200 حزمة صغيرة من الإشعاعات، والتي تصيب الهدف بدقة عالية جدا، حيث تقوم بإزالة الأورام بشكل فعال، خصوصا في العمليات الدقيقة التي تتم في المناطق الخطيرة كالدماغ.
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