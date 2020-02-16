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الضالع ..استشهاد مدني وإصابة آخر بقذيفة هاون أطلقتها جماعة الحوثي
الأحد, 16 فبراير, 2020 10:07:00 مساءً

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الضالع ..استشهاد مدني وإصابة آخر بقذيفة هاون أطلقتها جماعة الحوثي

*يمن برس - الضالع

استشهد مواطن يدعى عمر عبدالله صالح حَيمد وأصيب آخر ،يدعى عبدالكريم محمد السيد بجروح خطيرة إثر قيام جماعة الحوثي  باستهداف عزلة سُليم الآهلة بالسكان جنوبي منطقة العود، بعدد من قذائف الهاون.

وأوضح مصدر محلي من أهالي البلدة  أن جماعة الحوثي  شنت قصفاً مكثفاً بقذائف الهاون باتجاه البلدة، سقطت إحداهن بالقرب من أحد المنازل، وقد راح ضحيتها الشهيد والجريح.

وتابع المصدر قائلًا :  استمرت جماعة الحوثي باستهداف البلدة بشكل عشوائي وسط حالة من الذعر والخوف انتابت المواطنين من أهالي البلدة خصوصاً بين النساء والأطفال“.

يُذكر بأن هذه الإستهدافات تأتي  بعد يوم واحد من انفجار مقذوف حوثي وسط تجمع لنساء غربي بلدة باجة وسط منطقة حجر، أدى إلى إصابة أربع منهن بإصابات متفرقة.




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خاص - يمن برس

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