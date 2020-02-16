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العكيمي يكشف آخر تطورات المعارك في الجوف ويقدم هذه الدعوة

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*يمن برس - متابعة خاصة

نفى محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي اليوم الأحد، الانتصارات التي تروج لها جماعة الحوثي والتي تغرر من خلالها اتباعها للزج بهم في أتون معارك خاسرة وفق قوله.



وقال العكيمي في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الحكومية "إن معركة الجيش تدور في نطاق محافظة صنعاء وأن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في السلسلة الجبلية جنوب غرب الغيل وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب".



وأضاف العكيمي" أن محافظة الجوف بخير وستظل كذلك بفضل تضحيات قوات الجيش الوطني التي تحقق انتصارات كبيرة على الحوثيين في مختلف المواقع والجبهات.



ودعا محافظ الجوف المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى الحفاظ على أبناءهم وأن لا ينخدعوا باعلام الجماعة التي تسعى إلى جر أبنائهم الى محارقها في جبهات القتال بحسب تعبيره.



وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر عسكري أن أكثر من 18 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأحد، أثناء محاولاتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب بمحافظة الجوف.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك نفى محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي اليوم الأحد، الانتصارات التي تروج لها جماعة الحوثي والتي تغرر من خلالها اتباعها للزج بهم في أتون معارك خاسرة وفق قوله.وقال العكيمي في تصريحات نقلتها وكالة سبأ الحكومية "إن معركة الجيش تدور في نطاق محافظة صنعاء وأن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع الحوثيين في السلسلة الجبلية جنوب غرب الغيل وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب".وأضاف العكيمي" أن محافظة الجوف بخير وستظل كذلك بفضل تضحيات قوات الجيش الوطني التي تحقق انتصارات كبيرة على الحوثيين في مختلف المواقع والجبهات.ودعا محافظ الجوف المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى الحفاظ على أبناءهم وأن لا ينخدعوا باعلام الجماعة التي تسعى إلى جر أبنائهم الى محارقها في جبهات القتال بحسب تعبيره.وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر عسكري أن أكثر من 18 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، اليوم الأحد، أثناء محاولاتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب بمحافظة الجوف.







اليمن الجوف معارك



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