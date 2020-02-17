معشوقة الملايين «تويوتا كامري 2020» تظهر بالاصدار الحصري المذهل

*يمن برس - متابعات
في موطن سيارات لادا تم إطلاق نسخة S-Edition الحصرية للسوق الروسي من سيارة تويوتا كامري 2020 اليابانية ، وبالرغم من أن هذا الاصدار الخاص من سيارة السيدان لن يصل إلى أسواقنا العربية.
نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 التي ستباع في روسيا فقط ، يتميز هذا الاصدار الحصري من الخارج بتوفره بلونين معاً ليندمج الأبيض اللؤلؤي مع الأسود الذي يغطي سقف سيارة السيدان ، ومن الممكن طلب السيارة مع هيكل باللون الأسود فقط ، وهذه هي فقط خيارات الألوان المتوفرة .
تأتي كامريS-Edition مع جنوط قياس 18 إنش وتتوفر بخيارين من الألوان ، كما تتميز بلمسات خاصة على الصادمين الأمامي والخلفي تتضمن لمسات بسيطة باللون الأحمر ، وتأتي من الخلف مع شعارS-Edition على الصندوق الخلفي . وصولاً إلى داخلية هذا الاصدار الخاص من كامري موديل 2020 ستأتي مع مقاعد رياضية أمامية ، ونلاحظ وجود لمسات حمراء واضحة على مقصورة السيارة .
ميكانيكياً لم تحصل نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 على أي شيء يميزها ، فهي تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 181 حصان و 231 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 6 سرعات ، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات .
حصلت هذه السيارة على نظام سلامة وأمان من مجموعة Toyota Safety Sense ، ومجموعة Winter Comfort للتدفئة بما أن هذه السيارة ستعيش في روسيا المتجمدة .
من باب المعرفة سيبدأ سعر كامري اس ايديشن في روسيا من 2,104,000 روبل روسي أي ما يعادل 33,500 دولار أمريكي أو 125,625 ريال سعودي .
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