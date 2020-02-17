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معشوقة الملايين «تويوتا كامري 2020» تظهر بالاصدار الحصري المذهل

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*يمن برس - متابعات

في موطن سيارات لادا تم إطلاق نسخة S-Edition الحصرية للسوق الروسي من سيارة تويوتا كامري 2020 اليابانية ، وبالرغم من أن هذا الاصدار الخاص من سيارة السيدان لن يصل إلى أسواقنا العربية.



نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 التي ستباع في روسيا فقط ، يتميز هذا الاصدار الحصري من الخارج بتوفره بلونين معاً ليندمج الأبيض اللؤلؤي مع الأسود الذي يغطي سقف سيارة السيدان ، ومن الممكن طلب السيارة مع هيكل باللون الأسود فقط ، وهذه هي فقط خيارات الألوان المتوفرة .



تأتي كامريS-Edition مع جنوط قياس 18 إنش وتتوفر بخيارين من الألوان ، كما تتميز بلمسات خاصة على الصادمين الأمامي والخلفي تتضمن لمسات بسيطة باللون الأحمر ، وتأتي من الخلف مع شعارS-Edition على الصندوق الخلفي . وصولاً إلى داخلية هذا الاصدار الخاص من كامري موديل 2020 ستأتي مع مقاعد رياضية أمامية ، ونلاحظ وجود لمسات حمراء واضحة على مقصورة السيارة .



ميكانيكياً لم تحصل نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 على أي شيء يميزها ، فهي تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 181 حصان و 231 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 6 سرعات ، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات .



حصلت هذه السيارة على نظام سلامة وأمان من مجموعة Toyota Safety Sense ، ومجموعة Winter Comfort للتدفئة بما أن هذه السيارة ستعيش في روسيا المتجمدة .



من باب المعرفة سيبدأ سعر كامري اس ايديشن في روسيا من 2,104,000 روبل روسي أي ما يعادل 33,500 دولار أمريكي أو 125,625 ريال سعودي .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك في موطن سيارات لادا تم إطلاق نسخة S-Edition الحصرية للسوق الروسي من سيارة تويوتا كامري 2020 اليابانية ، وبالرغم من أن هذا الاصدار الخاص من سيارة السيدان لن يصل إلى أسواقنا العربية.نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 التي ستباع في روسيا فقط ، يتميز هذا الاصدار الحصري من الخارج بتوفره بلونين معاً ليندمج الأبيض اللؤلؤي مع الأسود الذي يغطي سقف سيارة السيدان ، ومن الممكن طلب السيارة مع هيكل باللون الأسود فقط ، وهذه هي فقط خيارات الألوان المتوفرة .تأتي كامريS-Edition مع جنوط قياس 18 إنش وتتوفر بخيارين من الألوان ، كما تتميز بلمسات خاصة على الصادمين الأمامي والخلفي تتضمن لمسات بسيطة باللون الأحمر ، وتأتي من الخلف مع شعارS-Edition على الصندوق الخلفي . وصولاً إلى داخلية هذا الاصدار الخاص من كامري موديل 2020 ستأتي مع مقاعد رياضية أمامية ، ونلاحظ وجود لمسات حمراء واضحة على مقصورة السيارة .ميكانيكياً لم تحصل نسخة S-Edition من سيارة تويوتا كامري 2020 على أي شيء يميزها ، فهي تعتمد على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر يولد قوة 181 حصان و 231 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي من 6 سرعات ، وتعمل السيارة بنظام دفع أمامي للعجلات .حصلت هذه السيارة على نظام سلامة وأمان من مجموعة Toyota Safety Sense ، ومجموعة Winter Comfort للتدفئة بما أن هذه السيارة ستعيش في روسيا المتجمدة .من باب المعرفة سيبدأ سعر كامري اس ايديشن في روسيا من 2,104,000 روبل روسي أي ما يعادل 33,500 دولار أمريكي أو 125,625 ريال سعودي .







تويوتا كامري 2020 روسيا



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