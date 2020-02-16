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طريقة إظهار محادثات «واتس آب» على شكل إشعار عائم

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*يمن برس - متابعات

واحدة من أهم المزايا التي يتمتع بها تطبيق مسنجر فيس بوك دون غيره هو إمكانية عرض المحادثات على شكل إشعار عائم، وهي خاصية يفتقد لها باقي تطبيقات المحادثة الأخرى ومنها تطبيق الواتس اب. لكن في مقال اليوم سنتعرف على طريقة تجعل محادثات الواتس آب تظهر كإشعار عائم مثل تطبيق مسنجر.



نحتاجفي بعض الأحيان إلى التحدث مع شخص ما في تطبيق الواتس اب وفي ذات الوقت تصفح تطبيق الفيس بوك، ولكن هذا الأمر غير ممكن وذلك لأن تطبيق Whatsapp يلزم على مستخدميه البقاء في التطبيق للتمكن من إتمام المحادثة والكتابة فيها. وهذا على عكس تطبيق المسنجر الخاص بالفيس بوك والذي يُمكّن المستخدمين من التحدث مع أي شخص بينما تتصفح اليوتيوب على سبيل المثال وهي ميزة لطالما أحبها الكثير من الأشخاص، والذي تميز الفيس بوك عن غيره بهذه الخاصية.



طريقة إظهار محادثات الواتس اب على شكل إشعار عائم مثل المسنجر

تفعيل الإشعار العائم في تطبيق الواتس آب غير ممكن بدون الاستعانة بأحد التطبيقات التي تساعد على القيام بهذا الأمر ولهذا سنستعين بتطبيق Flychat.

تطبيق flychat

التطبيق مجاني ويمكن تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي بكل سهولة، كما وأن آلية استخدامه بسيطة وسنحصل على نفس الإشعارات التي يوفرها تطبيق مسنجر فيس بوك في التطبيقات التي لا تدعم الإشعار العائم. يدعم تطبيق Flychat العديد من تطبيقات المحادثة المعروفة على مستوى العالم، ويمكنكم الاختيار من بينها وتفعيلها في الهاتف بكل سهولة.







كيفية استخدام وتفعيل تطبيق Flychat



نتوجه إلى متجر جوجل بلاي من أجل تحميل تطبيق Flychat حيث يمكن تحميله بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم على عملية التحميل والتثبيت.







بمجرد تثبيت التطبيق وتشغيل سيطلب منا بعض الصلاحيات من أجل أن يبدأ التطبيق بالعمل في الهاتف، وهي صلاحيات ضرورية لا بد من منحها للتطبيق ليؤدي وظيفته بنجاح وبدون أي مشاكل.



منح الصلاحيات لتطبيق flychat 2







سيظهر لنا في الواجهة الرئيسية للتطبيق كافة تطبيقات المحادثة التي نمتلكها في الهاتف، فيكفي فقط اختيار تطبيق الواتس آب ومن ثم تفعيل التطبيق بشكل مباشر من داخل تطبيق Flychat







الواجهة الرئيسية لتطبيق flychat 3







الآن بعد الانتهاء من تفعيل الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب، فبمجرد أن يرسل لنا شخص ما رسالة في حسابنا سنلاحظ أن هذه الرسالة ستظهر كإشعار عائم كما هو الحال مع رسائل المسنجر والخاصية التي يتمتع بها ذلك التطبيق.







يمكنكم التلاعب في إعدادات وشكل وخصائص هذا الإشعار العائم من خلال النقر على كلمة إعدادات الموجودة على تطبيق الواتس آب داخل تطبيق فلاي شات ويمكن التحكم بالإشعار العائم من خلال عدة إعدادات يوفرها لنا التطبيق.



بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على هدفنا الذي نريد ونكون قد فعّلنا خاصية الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب كما هو في تطبيق المسنجر وبشكل يعطي أكثر فاعلية ومكرونة في استخدام تطبيق الواتس آب وغيرها من التطبيقات في آنٍ واحد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك واحدة من أهم المزايا التي يتمتع بها تطبيق مسنجر فيس بوك دون غيره هو إمكانية عرض المحادثات على شكل إشعار عائم، وهي خاصية يفتقد لها باقي تطبيقات المحادثة الأخرى ومنها تطبيق الواتس اب. لكن في مقال اليوم سنتعرف على طريقة تجعل محادثات الواتس آب تظهر كإشعار عائم مثل تطبيق مسنجر.نحتاجفي بعض الأحيان إلى التحدث مع شخص ما في تطبيق الواتس اب وفي ذات الوقت تصفح تطبيق الفيس بوك، ولكن هذا الأمر غير ممكن وذلك لأن تطبيق Whatsapp يلزم على مستخدميه البقاء في التطبيق للتمكن من إتمام المحادثة والكتابة فيها. وهذا على عكس تطبيق المسنجر الخاص بالفيس بوك والذي يُمكّن المستخدمين من التحدث مع أي شخص بينما تتصفح اليوتيوب على سبيل المثال وهي ميزة لطالما أحبها الكثير من الأشخاص، والذي تميز الفيس بوك عن غيره بهذه الخاصية.طريقة إظهار محادثات الواتس اب على شكل إشعار عائم مثل المسنجرتفعيل الإشعار العائم في تطبيق الواتس آب غير ممكن بدون الاستعانة بأحد التطبيقات التي تساعد على القيام بهذا الأمر ولهذا سنستعين بتطبيق Flychat.تطبيق flychatالتطبيق مجاني ويمكن تثبيته من خلال متجر جوجل بلاي بكل سهولة، كما وأن آلية استخدامه بسيطة وسنحصل على نفس الإشعارات التي يوفرها تطبيق مسنجر فيس بوك في التطبيقات التي لا تدعم الإشعار العائم. يدعم تطبيق Flychat العديد من تطبيقات المحادثة المعروفة على مستوى العالم، ويمكنكم الاختيار من بينها وتفعيلها في الهاتف بكل سهولة.كيفية استخدام وتفعيل تطبيق Flychatنتوجه إلى متجر جوجل بلاي من أجل تحميل تطبيق Flychat حيث يمكن تحميله بشكل مجاني وبدون دفع أي رسوم على عملية التحميل والتثبيت.بمجرد تثبيت التطبيق وتشغيل سيطلب منا بعض الصلاحيات من أجل أن يبدأ التطبيق بالعمل في الهاتف، وهي صلاحيات ضرورية لا بد من منحها للتطبيق ليؤدي وظيفته بنجاح وبدون أي مشاكل.منح الصلاحيات لتطبيق flychat 2سيظهر لنا في الواجهة الرئيسية للتطبيق كافة تطبيقات المحادثة التي نمتلكها في الهاتف، فيكفي فقط اختيار تطبيق الواتس آب ومن ثم تفعيل التطبيق بشكل مباشر من داخل تطبيق Flychatالواجهة الرئيسية لتطبيق flychat 3الآن بعد الانتهاء من تفعيل الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب، فبمجرد أن يرسل لنا شخص ما رسالة في حسابنا سنلاحظ أن هذه الرسالة ستظهر كإشعار عائم كما هو الحال مع رسائل المسنجر والخاصية التي يتمتع بها ذلك التطبيق.يمكنكم التلاعب في إعدادات وشكل وخصائص هذا الإشعار العائم من خلال النقر على كلمة إعدادات الموجودة على تطبيق الواتس آب داخل تطبيق فلاي شات ويمكن التحكم بالإشعار العائم من خلال عدة إعدادات يوفرها لنا التطبيق.بهذه الطريقة نكون قد حصلنا على هدفنا الذي نريد ونكون قد فعّلنا خاصية الإشعار العائم لتطبيق الواتس آب كما هو في تطبيق المسنجر وبشكل يعطي أكثر فاعلية ومكرونة في استخدام تطبيق الواتس آب وغيرها من التطبيقات في آنٍ واحد.







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