نقابة الصحفيين تدين تهديد الصحفي "فتحي بن لزرق" بالقتل

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بن لزرق

*يمن برس - عدن

دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع وصحيفة "عدن الغد" من تهديدات بالقتل وإحراق مقر صحيفته.



وقالت النقابة في بيانٍ لها اليوم الأحد، "إنها تلقت بلاغاً من الزميل بن لزرق يفيد بتعرضه لحملة تحريض من قبل نشطاء موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي".





وطالبت النقابة السلطات الأمنية بعدن (جنوب اليمن) التحقيق في الواقعة وإيقاف مثل هذه التصرفات، وتوفير الحماية للزميل بن لزرق ومقر صحيفة عدن الغد وكافة طاقمها.





وجددت نقابة الصحفيين، في بيانها، مطالبتها بإيقاف التحريض على الصحفيين اليمنيين كافة، وتوفير الحماية لهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع وصحيفة "عدن الغد" من تهديدات بالقتل وإحراق مقر صحيفته.وقالت النقابة في بيانٍ لها اليوم الأحد، "إنها تلقت بلاغاً من الزميل بن لزرق يفيد بتعرضه لحملة تحريض من قبل نشطاء موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي".وطالبت النقابة السلطات الأمنية بعدن (جنوب اليمن) التحقيق في الواقعة وإيقاف مثل هذه التصرفات، وتوفير الحماية للزميل بن لزرق ومقر صحيفة عدن الغد وكافة طاقمها.وجددت نقابة الصحفيين، في بيانها، مطالبتها بإيقاف التحريض على الصحفيين اليمنيين كافة، وتوفير الحماية لهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً.







عدن نقابة الصحفيين فتحي بن لزرق



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