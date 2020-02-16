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نقابة الصحفيين تدين تهديد الصحفي "فتحي بن لزرق" بالقتل
الأحد, 16 فبراير, 2020 11:55:00 مساءً

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بن لزرق
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بن لزرق

*يمن برس - عدن
دانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما تعرض له الصحفي فتحي بن لزرق رئيس تحرير موقع وصحيفة "عدن الغد" من تهديدات بالقتل وإحراق مقر صحيفته.

وقالت النقابة في بيانٍ لها اليوم الأحد، "إنها تلقت بلاغاً من الزميل بن لزرق يفيد بتعرضه لحملة تحريض من قبل نشطاء موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي".


وطالبت النقابة السلطات الأمنية بعدن (جنوب اليمن) التحقيق في الواقعة وإيقاف مثل هذه التصرفات، وتوفير الحماية للزميل بن لزرق ومقر صحيفة عدن الغد وكافة طاقمها.


وجددت نقابة الصحفيين، في بيانها، مطالبتها بإيقاف التحريض على الصحفيين اليمنيين كافة، وتوفير الحماية لهم، في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد حالياً.
 


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خاص - يمن برس

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