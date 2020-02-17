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أطعمة تبطئ مظاهر الشيخوخة (تعرف عليها)

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*يمن برس - متابعات

لا يمكن إيقاف عجلة الزمن، لكن بالإمكان إبطاء مظاهر تأثر البشرة وأعضاء الجسم الحيوية بالشيخوخة. وبصيغة أخرى تلعب بعض المغذيات دوراً هاماً في تحسين الصحة العامة للجسم، وإعطاء مظهر أكثر شباباً، وهي:



* الجزر غني بفيتامين "أ"، وهو أحد أسرار صحة الجلد وشبابه خاصة إذا تم تناوله مع دهون صحية مثل البيض أو السمك.



* الفول الأخضر من المأكولات "السوبر" أو فائقة الأهمية لإبطاء الشيخوخة، وتعزيز طبقة الكولاجين بالجسم.



* الشاي بكل ألوانه: الأخضر والأحمر والأسود والأبيض من أفضل طرق الوقاية من التجاعيد وكسور العظام.



* العنب وخاصة الأحمر والأسود غني بمضادات الأكسدة التي تحمي عضلة القلب، وأنسجة وخلايا الجسم الأخرى.



* الأفوكادو غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب والجلد.



* اللبن الزبادي مصدر رائعة للبكتريا الصديقة التي تحمي الجهاز الهضمي وتقلل التهابات البشرة.



* الجوز واللوز من أفضل المكسرات للوقاية من الشيخوخة، فهو يوفر كل المغذيات المطلوبة لحماية القلب وإبطاء التجاعيد.



* التوت بكل ألوانه الأبيض والاحمر والأسود والأزرق مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحافظ على صفاء البشرة.



* البيض غذاء كامل، يوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تعزّز صحة البشرة والشعر والعيون.



* الأسماك الدهنية كالتونة والسردين والسلمون والمكاريل من أفضل مصادر دهون أوميغا التي تغذي القلب والبشرة وتحارب الالتهابات، إلى جانب البروتين الصحي.



* الشوكولا الداكنة أحد أغنى الأطعمة بالدهون الصحية المفيدة للقلب، ومضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لا يمكن إيقاف عجلة الزمن، لكن بالإمكان إبطاء مظاهر تأثر البشرة وأعضاء الجسم الحيوية بالشيخوخة. وبصيغة أخرى تلعب بعض المغذيات دوراً هاماً في تحسين الصحة العامة للجسم، وإعطاء مظهر أكثر شباباً، وهي:* الجزر غني بفيتامين "أ"، وهو أحد أسرار صحة الجلد وشبابه خاصة إذا تم تناوله مع دهون صحية مثل البيض أو السمك.* الفول الأخضر من المأكولات "السوبر" أو فائقة الأهمية لإبطاء الشيخوخة، وتعزيز طبقة الكولاجين بالجسم.* الشاي بكل ألوانه: الأخضر والأحمر والأسود والأبيض من أفضل طرق الوقاية من التجاعيد وكسور العظام.* العنب وخاصة الأحمر والأسود غني بمضادات الأكسدة التي تحمي عضلة القلب، وأنسجة وخلايا الجسم الأخرى.* الأفوكادو غني بالدهون الصحية المفيدة للقلب والجلد.* اللبن الزبادي مصدر رائعة للبكتريا الصديقة التي تحمي الجهاز الهضمي وتقلل التهابات البشرة.* الجوز واللوز من أفضل المكسرات للوقاية من الشيخوخة، فهو يوفر كل المغذيات المطلوبة لحماية القلب وإبطاء التجاعيد.* التوت بكل ألوانه الأبيض والاحمر والأسود والأزرق مصدر رائع لمضادات الأكسدة التي تحافظ على صفاء البشرة.* البيض غذاء كامل، يوفر الدهون الصحية والفيتامينات التي تعزّز صحة البشرة والشعر والعيون.* الأسماك الدهنية كالتونة والسردين والسلمون والمكاريل من أفضل مصادر دهون أوميغا التي تغذي القلب والبشرة وتحارب الالتهابات، إلى جانب البروتين الصحي.* الشوكولا الداكنة أحد أغنى الأطعمة بالدهون الصحية المفيدة للقلب، ومضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد.







طب صحة الشيخوخة



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