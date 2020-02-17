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عبوة ناسفة تمزق جسد طفلة رضيعة مع أسرتها في الحديدة

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*يمن برس - متابعة خاصة

لقيت أسرة كاملة مصرعها الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين في مدينة ”الخوخة“ (جنوب محافظة الحديدة)



وقالت مصادر طبية إن ”عبوة ناسفة من مخلفات الحرب انفجرت بسيارة كانت تستقلها الأسرة، في منطقة موشج جنوب مدينة الخوخة“.



وأوضحت أن الانفجار تسبب في مقتل أفراد الأسرة وعددهم أربعة بينهم طفلة رضيعة لم يمر على ولادتها سوى أسبوع واحد فقط.



وزرع الحوثيون آلاف الألغام والعبوات الناسفة في طرقات ومزراع ضواحي مدينة الحديدة ومديريات جنوبي المحافظة لعرقلة تقدم القوات المشتركة، وحصدت الألغام أروح المئات من المدنيين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لقيت أسرة كاملة مصرعها الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين في مدينة ”الخوخة“ (جنوب محافظة الحديدة)وقالت مصادر طبية إن ”عبوة ناسفة من مخلفات الحرب انفجرت بسيارة كانت تستقلها الأسرة، في منطقة موشج جنوب مدينة الخوخة“.وأوضحت أن الانفجار تسبب في مقتل أفراد الأسرة وعددهم أربعة بينهم طفلة رضيعة لم يمر على ولادتها سوى أسبوع واحد فقط.وزرع الحوثيون آلاف الألغام والعبوات الناسفة في طرقات ومزراع ضواحي مدينة الحديدة ومديريات جنوبي المحافظة لعرقلة تقدم القوات المشتركة، وحصدت الألغام أروح المئات من المدنيين.







الحديدة لغم الخوخة



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