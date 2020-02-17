بالفيديو: مقيم يمني يطلق النار على مواطن سعودي ويرديه قتيلاً

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*يمن برس - متابعات

تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه استهدف سعوديا في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق في محافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.



وقال الناشطون إن مطلق النار ”مقيم من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصورا تظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“.



وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.











للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه استهدف سعوديا في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق في محافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.وقال الناشطون إن مطلق النار ”مقيم من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصورا تظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“.وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.







السعودية مقيم يمني قتل



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