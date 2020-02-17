 الصفحة الرئيسية / يمنيون في المهجر / بالفيديو: مقيم يمني يطلق النار على مواطن سعودي ويرديه قتيلاً
بالفيديو: مقيم يمني يطلق النار على مواطن سعودي ويرديه قتيلاً
الإثنين, 17 فبراير, 2020 01:40:00 صباحاً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
بالفيديو: مقيم يمني يطلق النار على مواطن سعودي ويرديه قتيلاً
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعات
تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، مقطع فيديو يظهر إطلاق نار قالوا إنه استهدف سعوديا في العقد الثالث من العمر اليوم الأحد، أمام أحد الفنادق في محافظة حفر الباطن إحدى محافظات المنطقة الشرقية.

وقال الناشطون إن مطلق النار ”مقيم من الجنسية اليمنية، وتداولوا مقطع فيديو مصورا تظهر فيه لحظة إطلاقه النار صوب الشاب السعودي، الذي فارق الحياة“.

وأضاف النشطاء أن التحقيقات الأولية، أظهرت أن إطلاق النار ”وقع بعد نشوب خلاف بين الجاني والضحية، وأن الشرطة أوقفت الجاني حيث بادر بتسليم نفسه“.



 


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
445
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©