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الفيفا يفتح باب الانتقالات لليمن بصورة استثنائية والأندية توافق على مقترح الدوري

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*يمن برس - متابعة خاصة



وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب الاتحاد اليمني العام بشأن فتح باب الانتقالات وطلب الكروت الدوليه عبر النظام الإلكتروني بصورة استثنائية نظرا لظروف وأوضاع الكرة اليمنية.



بهذا الخصوص وجه الاتحاد العام لكرة القدم خطابا إلى الأندية موضحًا أن فتح باب الانتقالات وطلب الكروت الدولية عبر النظام الالكتروني يبدأ بصورة استثنائية من تاريخ 1/ 4 وحتى21 /6 /2020 كفتره أولى للتسجيل، ومن تاريخ 1/ 8 إلى 28 / 8 /2020 كفتره ثانيه للتسجيل.



إلى ذلك أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم وصول موافقة أندية الدرجتين الأولى والثانية على المشاركة في منافسات الدوري للدرجتين بصورة رسمية وفقا للمقترح المقدم من الاتحاد.



وطالبت الأندية من وزارة الشباب والرياضة صرف مستحقاتها المالية ليتسنى لها سرعة إعداد فرقها الكروية لهذه البطولة.



ويسعى الاتحاد إلى إقامة دوري أندية الدرجتين الأولى والثانية ذهابا وإيابا بدءا من شهر إبريل القادم على أن يحصل أيضا على ضمانات أمنية وصرف المخصصات المالية للأندية وإصلاح الملاعب المتضررة لتستضيف المنافسات الرسمية التي توقفت منذ شهر ديسمبر 2014م بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد.



وتأتي خطوة الاتحاد بعد النجاح الكبير الذي حققته منافسات التجمع النهائي للدوري التنشيطي الذي أقيمت الشهر الماضي في مدينة سيئون بمشاركة ثمان فرق وتوج به شعب حضرموت.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على طلب الاتحاد اليمني العام بشأن فتح باب الانتقالات وطلب الكروت الدوليه عبر النظام الإلكتروني بصورة استثنائية نظرا لظروف وأوضاع الكرة اليمنية.بهذا الخصوص وجه الاتحاد العام لكرة القدم خطابا إلى الأندية موضحًا أن فتح باب الانتقالات وطلب الكروت الدولية عبر النظام الالكتروني يبدأ بصورة استثنائية من تاريخ 1/ 4 وحتى21 /6 /2020 كفتره أولى للتسجيل، ومن تاريخ 1/ 8 إلى 28 / 8 /2020 كفتره ثانيه للتسجيل.إلى ذلك أكد مصدر مسئول باتحاد كرة القدم وصول موافقة أندية الدرجتين الأولى والثانية على المشاركة في منافسات الدوري للدرجتين بصورة رسمية وفقا للمقترح المقدم من الاتحاد.وطالبت الأندية من وزارة الشباب والرياضة صرف مستحقاتها المالية ليتسنى لها سرعة إعداد فرقها الكروية لهذه البطولة.ويسعى الاتحاد إلى إقامة دوري أندية الدرجتين الأولى والثانية ذهابا وإيابا بدءا من شهر إبريل القادم على أن يحصل أيضا على ضمانات أمنية وصرف المخصصات المالية للأندية وإصلاح الملاعب المتضررة لتستضيف المنافسات الرسمية التي توقفت منذ شهر ديسمبر 2014م بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد.وتأتي خطوة الاتحاد بعد النجاح الكبير الذي حققته منافسات التجمع النهائي للدوري التنشيطي الذي أقيمت الشهر الماضي في مدينة سيئون بمشاركة ثمان فرق وتوج به شعب حضرموت.







الفيفا اتحاد كرة القدم الأندية



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