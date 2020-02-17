الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / مقتل قيادات حوثية بينهم حارسان شخصيان لزعيم الجماعة (أسماء+صور)

مقتل قيادات حوثية بينهم حارسان شخصيان لزعيم الجماعة (أسماء+صور)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس - متابعة خاصة





قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، الأحد، أثناء هجوم نفذوه على مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.



وقال مصدر عسكري "إن الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدوا هجوماً لمجاميع من جماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش"، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 18 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.



وقالت المصادر "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من جماعة الحوثي، أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي". وأيضا مقتل حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين (يعمل أيضا حارسا شخصيا لزعيم الحوثيين)، إضافة إلى القيادي العسكري المُكنى أبو طه يحيى المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران، وقائد اللواء 417 حرس حدود التابع للجماعة الحوثية.



أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، أن قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة على الجماعة الحوثية في مختلف المواقع والجبهات.



وقال "إن معركة الجيش الوطني اليوم في نطاق محافظة صنعاء"، مشيرا إلى "أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في السلسلة الجبلية جنوب غرب الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء، إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب".



هذا وتشهد محافظة الجوف منذ نحو شهر معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وبين مسلحي جماعة الحوثي في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف، بالتزامن مع معارك مماثلة في جبهتي نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب.













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل أكثر من 18 عنصرًا حوثيًا وأصيب آخرون بجروح مختلفة، الأحد، أثناء هجوم نفذوه على مواقع الجيش الوطني بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن.وقال مصدر عسكري "إن الجيش الوطني في سلسلة جبال جرشب صدوا هجوماً لمجاميع من جماعة الحوثي التي حاولت التسلل إلى مواقع الجيش"، مشيراً إلى أن العملية أسفرت عن مقتل أكثر من 18 عنصراً حوثياً وجرح آخرين.وقالت المصادر "إن المعارك التي اندلعت خلال اليومين الماضيين أسفرت عن مقتل العشرات من جماعة الحوثي، أبرزهم القيادي الحوثي والحارس الشخصي لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، حسن عبدالله حنين الجرادي". وأيضا مقتل حفيد الإمام محمد عبدالله علي حسين حميد الدين (يعمل أيضا حارسا شخصيا لزعيم الحوثيين)، إضافة إلى القيادي العسكري المُكنى أبو طه يحيى المنبهي، أحد القيادات العسكرية التي تلقت تدريباتها في إيران، وقائد اللواء 417 حرس حدود التابع للجماعة الحوثية.أكد محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، أن قوات الجيش تحقق انتصارات كبيرة على الجماعة الحوثية في مختلف المواقع والجبهات.وقال "إن معركة الجيش الوطني اليوم في نطاق محافظة صنعاء"، مشيرا إلى "أن قوات الجيش تخوض معارك عنيفة مع جماعة الحوثي في السلسلة الجبلية جنوب غرب الغيل، وجبال المقاطع المحاذية لجبال يام التابعة لصنعاء، إضافة إلى مواقع المحزمات المطلة على مديرية مجزر بمأرب".هذا وتشهد محافظة الجوف منذ نحو شهر معارك شرسة بين قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، وبين مسلحي جماعة الحوثي في مختلف محاور القتال بمحافظة الجوف، بالتزامن مع معارك مماثلة في جبهتي نهم شرق صنعاء وصرواح غرب مأرب.







مقتل قيادات حوثية



شارك الخبر أصدقاءك:



288

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







