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انهيار مخيف للريال اليمني أمام العملات الأجنبية والذهب (السعر الآن)
الإثنين, 17 فبراير, 2020 02:22:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني تراجعا مخيفا اليوم مقابل الدولار والعملات الأجنبية .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الاثنين 17 فبراير 2020 كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 174
الدولار : 662
الإماراتي : 177
العماني : 1695
ذهب كسر 21 : 28,450
(( أسعار البيع ))
السعودي : 174.5
الدولار : 665
الإماراتي : 179.5
العماني : 1720
ذهب كسر 21 : 28,800
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