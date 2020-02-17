قرار بتخفيض مادة الغاز المنزلي في أكبر محافظة يمنية (وثيقة)

*يمن برس -متابعة خاصة

أعلنت الشركة اليمنية للغاز بحضرموت، أمس الأحد، قراراً يقضي بتخفيض أسعار مادة الغاز المنزلي.وقالت الشركة، في بيان لها "بناءً على قرار مجلس الوزراء، وتوجيهات الإدارة العامة للشركة وتعميد محافظ حضرموت، فقد أقرت أن سعر البيع لأسطوانة الغاز للمواطن بـ "2550 ريال".وشدد البيان على الوكلاء البيع داخل مستودعاتهم وتنفيذ هذا القرار.ولفت البيات إلى أن الجهات المعنية ستقوم بمراقبة وضبط المخالفين.يُذكر أن سعر اسطوانة الغاز المنزلي الذي كان معمول به في السابق 2800 ريال.