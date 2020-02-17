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ورد الآن ..اغتيال مسؤول رفيع بالمجلس الانتقالي بعد خروجه من منزله في عدن
الإثنين, 17 فبراير, 2020 02:54:00 مساءً

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رشاد السعدي
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رشاد السعدي

*يمن برس -عدن
اغتال مسلحون مجهولون اليوم الاثنين، مسؤولاً بقوات الحزام الأمني، إحدى تشكيلات المجلس الانتقالي، بجولة مصعبين شمال شرق العاصمة المؤقتة عدن.

ونقل "الموقع بوست" عن شهود عيان قولهم " إن المسلحين أطلقوا وابلاً من النيران على سيارة "رشاد صالح السعدي" المعروف بـ "أبو راغب السعدي"، وذلك بعد خروجه من منزله ومروره بالقرب من جولة مصعبين.

وأضاف الشهود أن السعدي فارق على الفور فيما لاذ المسلحون بالفرار، على الرغم من وجود حواجز أمنية قريبة من موقع الحادثة.

يُذكر أن السعدي يعمل مُشرفاً على الحواجز الأمنية في القطاع الشرقي لمدينة عدن.

وتجدر الإشارة إلى أن جريمة الاغتيال نُفذت في مسرح العمليات الذي يُشرف عليه السعدي ذاته.


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خاص - يمن برس

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