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جماعة الحوثي تفرج عن مؤسس الحراك التهامي بعد 5 سنوات من اختطافه
الإثنين, 17 فبراير, 2020 03:04:00 مساءً

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العميد خالد خليل
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العميد خالد خليل

*يمن برس -صنعاء
أطلقت جماعة الحوثي الانقلابية، العميد في الجيش ومؤسس الحراك التهامي، خالد خليل، بعد خمس سنوات من اختطافه.
 
وقال مصدر في الحراك التهامي، إن العميد خليل، أطلق سراحه ضمن صفقة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في وقت لاحق.
 
وكانت جماعة الحوثي الانقلابية، قد اختطفت في مطلع أبريل 2015م، العميد خليل، رئيس عمليات المنطقة العسكرية الخامسة آنذاك، لمواقفه الرافضة للانقلاب وتأييده عاصفة الحزم.

وكان رئيس الوفد المفاوض لجماعة الحوثي محمد عبد السلام، أعلن في تغريدة على حسابه في "تويتر"، "الاتفاق مؤخرا في لقاء الأردن برعاية الأمم المتحدة على إجراء عملية تبادل سيتم بموجبها الإفراج عن 1400 أسير بينهم سعوديون وسودانيون".


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خاص - يمن برس

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