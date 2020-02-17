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شاهد بالصورة ..مواطنون يعثرون على جثة جندي مقتول في ضواحي مدينة عدن
الإثنين, 17 فبراير, 2020 03:39:00 مساءً

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جندي مقتول في ضواحي مدينة عدن
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جندي مقتول في ضواحي مدينة عدن

*يمن برس -عدن
عثر مواطنون، أمس الأحد، على جثة جندي يتبع شرطة منطقة كابوتا، مرمية في ضواحي العاصمة المؤقتة عدن الشمالية.

وبحسب مصادر محلية، فقد عُثر على جثة الجندي مروان رضوان بعد ساعات من قتله ورميه بالقرب بالقرب من أحواش درهم، وهي منطقة صناعية غير سكنية.

 
وأضافت المصادر أن المواطنين تعرفوا على هوية الجندي من خلال بطاقته العسكرية التي كانت بحوزته.

وبحسب مصادر أمنية شاركت في التحقيقات بالواقعة، فإن المسلحين الذين قتلوا الجندي اختطفوه من مديرية الشيخ عثمان مساء السبت، ومن ثم عُثر على جثته نهار يوم أمس الأحد.

وبينت أنه وبحسب التحقيقات الأولية فإن دوافع الجريمة جنائية.


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خاص - يمن برس

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