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اليونيسيف تزود 300 مرفق صحي بمعدات طبية في اليمن

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*يمن برس - متابعة خاصة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، توزيع أجهزة ومعدات مخبرية على 300 مرفق صحي في عدد من المحافظات اليمنية.



وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، بتغريد على "تويتر"، أن أكثر من 800 ألف شخص سيستفيد من أجهزة ومعدات المختبرات الجديدة، من خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ، مضيفاً أن تلك المعدات ستسهم في تقديم خدمة صحية أفضل.



ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من عدم توفر معظم المعدات الطبية في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات، والتي دفعت بنحو 50% من المنشآت الطبية إلى الإغلاق، فيما لاتستطيع بقية المنشآت تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، توزيع أجهزة ومعدات مخبرية على 300 مرفق صحي في عدد من المحافظات اليمنية.وأوضح مكتب المنظمة في اليمن، بتغريد على "تويتر"، أن أكثر من 800 ألف شخص سيستفيد من أجهزة ومعدات المختبرات الجديدة، من خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ، مضيفاً أن تلك المعدات ستسهم في تقديم خدمة صحية أفضل.ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من عدم توفر معظم المعدات الطبية في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات، والتي دفعت بنحو 50% من المنشآت الطبية إلى الإغلاق، فيما لاتستطيع بقية المنشآت تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين







اليونسيف معدات طبية اليمن



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