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اندلاع اشتباكات عنيفة بين قيادات حوثية في إب

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إب

*يمن برس -إب

اندلعت اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية خلفت عدد من القتلى والجرحى في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن خلافات نشبت بين قيادات حوثية في منطقة العود، بمديرية النادرة شرق إب، تطورت إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيون.



وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي "أبو قيس المراني" من محافظة صعدة وأخرى بقيادة المدعو "علي الشامي" المكنى بـ"أبي سفيان"، من مديرية السدة بمحافظة إب.



وتأتي هذه المواجهات في ظل صراع محتدم بين القيادات الحوثية القادمة من محافظات شمال الشمال، القيادات المحلية، على الاتاوات والجبايات المالية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اندلعت اشتباكات مسلحة بين قيادات حوثية خلفت عدد من القتلى والجرحى في محافظة إب، وسط اليمن.وقالت مصادر محلية، إن خلافات نشبت بين قيادات حوثية في منطقة العود، بمديرية النادرة شرق إب، تطورت إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى حوثيون.وبحسب المصادر فإن المواجهات اندلعت بين مجاميع مسلحة تتبع القيادي الحوثي "أبو قيس المراني" من محافظة صعدة وأخرى بقيادة المدعو "علي الشامي" المكنى بـ"أبي سفيان"، من مديرية السدة بمحافظة إب.وتأتي هذه المواجهات في ظل صراع محتدم بين القيادات الحوثية القادمة من محافظات شمال الشمال، القيادات المحلية، على الاتاوات والجبايات المالية.







إب اشتباكات العود



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