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وفاة أفضل حارس في كأس العالم 1958
الإثنين, 17 فبراير, 2020 04:37:00 مساءً

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وفاة أفضل حارس في كأس العالم 1958
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن فريق مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الاثنين، أن حارسه السابق هاري غريغ، بطل كارثة ميونيخ الجوية، توفي عن 87 عاما.


وكتب نادي مانشستر  يونايتد على حسابه في تويتر: "ببالغ الحزن نعلن وفاة الحارس السابق هاري غريغ. نتقدم بخالص مشاعر العزاء لأسرة هاري وأصدقائه وجميع محبيه".


وقالت مؤسسة غريغ الخيرية، إن الحارس السابق توفي في مستشفى في أيرلندا الشمالية.

وأضافت: "توفي هاري في مستشفى وسط أسرته. تتوجه أسرة غريغ بجزيل الشكر إلى أطباء مستشفى كوزواي على الرعاية الفائقة التي حظيبها هاري خلال الأسابيع الأخيرة".


وساعد غريغ، وهو حارس دولي سابق من أيرلندا الشمالية، في إنقاذ العديد من زملائه وركاب آخرين تحطمت بهم طائرة في ميونيخ في السادس من فبراير 1958، وأودى الحادث بحياة 23 شخصا من بينهم ثمانية من زملائه اللاعبين.

وخاض غريغ 25 مباراة مع أيرلندا الشمالية بين 1954 و1963، وشارك في كأس العالم 1958، وتم اختياره أفضل حارس في البطولة


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خاص - يمن برس

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