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بالفيديو الكشف عن حالة المواطنين المصريين داخل الحجر الصحي لمواجهة كورونا
الإثنين, 17 فبراير, 2020 05:06:00 مساءً

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بالفيديو الكشف عن حالة المواطنين المصريين داخل الحجر الصحي لمواجهة كورونا
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*يمن برس - متابعات

أكدت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن جميع المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية يتمتعون بصحة جيدة وسيعودون لمنازلهم، موضحة أنه لم يتم الكشف عن إصابة أي منهم بفيروس "كورونا".

وقالت الوزيرة إنه سيتم إخلاء المصريين العائدين من المعسكر على مجموعتين، الأولى تتوجه إلى القاهرة، والثانية ستتوجه إلى الإسكندرية.

وأضافت أن مصر لا يوجد بها سوى حالة حاملة للفيروس لشخص أجنبي، وأن جميع العاملين قدموا أفضل الرعاية الطبية والنفسية للمصريين، وتلبية جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم، مقدمة الشكر لمؤسسات الدولة التي بذلت كل الجهود لتوفير كل احتياجات الحجر الصحي، ومتطلبات الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أنه تم عمل ملفات صحية إلكترونية بها كل الفحوص الطبية الخاصة بنزلاء المعسكر، على أن تتم متابعتهم صحيا وتوفير الرعاية والكشف المستدام، ووزعت مجموعة من الهدايا على الأطفال من أبناء المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، بحضور ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، ومسؤولي وزارة الصحة والسكان، مؤكدة أن مصر قوية ومستعدة لأي طارئ، وخير دليل تجهيز معسكر الحجر الصحي خلال 48 ساعة فقط.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت انتهاء فترة الحجر الصحي للمصريين العائدين من ووهان الصينية،، وسوف يتم التخلص الآمن من جميع النفايات باعتبارها نفايات خطرة وتطبيق إجراءات مكافحة العدوى على جميع أرجاء المعسكر.


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خاص - يمن برس

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