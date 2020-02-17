الجنود العالقون في المهرة يعودون إلى أرخبيل سقطرى على متن سفينة مستأجرة

*يمن برس -المهرة

غادر اليوم الاثنين عدد من الجنود العالقين في محافظة المهرة منذ أيام، نحو أرخبيل سقطرى شرق البلاد .وقالت مصادر محلية إن الجنود غادروا مديرية قشن متجهين إلى محافظة سقطرى بعد أيام من تعرقل عودتهم.وأوضحت أن الجنود عادوا على متن سفينة مستأجرة بدعم من شيخ مشائخ أرخبيل سقطرى عيسى سالم بن ياقوت.