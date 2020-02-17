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رجل يلجأ إلى حيلة غريبة للحصول على إقامة مجانية في الفنادق..ما الذي كان يفعله ؟

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*يمن برس - متابعة خاصة

لجأ رجل أمريكي إلى حيلة غريبة من أجل الحصول على إقامة فندقية مجانية.



ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، قام ريان ستيت، بإطلاق قوارض في ثلاثة فنادق مختلفة على الأقل، من أجل تقديم شكوى، والحصول على تعويض بغرفة مجانية.



وكان صاحب الـ37 عاما يقوم بحجز غرف فندقية، ثم يطلق القوارض بمجرد وصوله إلى الغرفة، ويقوم بعدها بالاتصال بموظفي الفندق، شاكيا انعدام النظافة ووجود قوارض.





وعقب التقدم بالشكوى، كان يطالب بالإعفاء من دفع تكاليف الإقامة.



ومع تقدمه بالشكوى في العديد من الفنادق، ساورت الشكوك رجال الشرطة ليتم تفريغ كاميرات المراقبة، واكتشاف الجريمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك لجأ رجل أمريكي إلى حيلة غريبة من أجل الحصول على إقامة فندقية مجانية.ووفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، قام ريان ستيت، بإطلاق قوارض في ثلاثة فنادق مختلفة على الأقل، من أجل تقديم شكوى، والحصول على تعويض بغرفة مجانية.وكان صاحب الـ37 عاما يقوم بحجز غرف فندقية، ثم يطلق القوارض بمجرد وصوله إلى الغرفة، ويقوم بعدها بالاتصال بموظفي الفندق، شاكيا انعدام النظافة ووجود قوارض.وعقب التقدم بالشكوى، كان يطالب بالإعفاء من دفع تكاليف الإقامة.ومع تقدمه بالشكوى في العديد من الفنادق، ساورت الشكوك رجال الشرطة ليتم تفريغ كاميرات المراقبة، واكتشاف الجريمة.







رجل إقامة مجانية فنادق



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