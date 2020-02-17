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صنعاء .. إنشاء هيئة لدعم المبدعين

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*يمن برس - صنعاء

أحالت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الإثنين، مشروع قانون إنشاء هيئة لدعم المبتكرين والمبدعين والإهتمام بهم وتبني المراكز البحثية والحاضنات الصناعية لهم إلى وزارة الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإصداره. وقال وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصناعة للمشاركين في الموسم الثاني للمسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تتبناها الوزارة أن هذه الهيئة تأتي في إطار اهتمام الدولة والحكومة بدعم رواد الأعمال والمبتكرين والمخترعين اليمنيين وتشجعهم على اكتشاف الأفكار والمشروعات الإبداعية الواعدة في المجالات المختلفة والحفاظ على حقوقهم وحماية ابتكاراتهم وفق خطط مدروسة دائمة ومستمرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية والأكاديمية. وأضاف الدرة بقوله :”انطلاقا من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي تؤكد على أهمية دعم المبتكرين والمخترعين والشباب المبدعين في شتى المجالات وتشجيعهم على الإنتاج والابتكار العلمي فإن تبني الوزارة لهذه المسابقة يهدف إلى إيجاد بيئة محفزة للتفكير بطرق جديدة ومبدعة ومبتكرة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول لأهم التحديات التي تواجه البلاد في مختلف المجالات وإيجاد البدائل لمتطلبات البناء والتنمية وذلك وثمن الدعم الكبير لهذه المسابقة من قبل رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس وكذا رئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ والذي أثمر تحقيق النجاح الكبير لها “. في إشارة منه إلى أن الوزارة تسعى إلى البحث عن جهات لرعاية ودعم كافة المشاريع الابتكارية التي يقدمها الشباب في هذه المسابقة . وأشاد بالجهود التي تبذل للترتيب والإعداد للموسم الثاني من المسابقة .. مبيناً أن باب التسجيل مازال مفتوحاً أمام الجميع للتسجيل والمشاركة في المسابقة عبر الموقع الالكتروني أو لجان الاستقبال في الوزارة والجامعات والمعاهد الفنية والمهنية والتقنية. وأوضح وزير الصناعة أن تطوير الصناعات اليمنية ينطلق من إيجاد شراكة حقيقة بين المخترعين والمنتجين والمصنعين والدولة للخروج بمنتج يمني متميز يلبي احتياجات السوق المحلية في جميع المجالات.. مشيراً إلى أن الوزارة بادرت بإعفاء جميع المشاريع والصناعات الصغيرة من الرسوم في إطار الدعم والتشجيع لهذه الفئة. من جانبه أشار نائب وزير الصناعة والتجارة محمد أحمد الهاشمي إلى أن المسابقة الوطنية لرواد المشاريع الابتكارية التي تبنتها الوزارة تعتبر احدى الاعمال والمشاريع التي تدعم المواهب والأعمال والابتكارات وتقوم باستقطاب اصحاب الابداعات الجيدة ترجمة لأهداف الرؤية الوطنية .. لافتاً إلى ان المسابقة في موسمها الثاني شملت كل المجالات الطبية والزراعية والتصنيع والخطوط الانتاجية والصناعية. وأكد الهاشمي بأن الوزارة حريصة على تشجيع ودعم المشاريع الصغيرة والتوجه نحو القطاع الانتاجي والصناعي ومواجهة لظروف الحصار القائم على البلاد ووصولاً إلى الاكتفاء الذاتي .. مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل الجهود لرعاية المخترعين والمبدعين والمبتكرين بشكل متواصل واستثمار إبداعاتهم وترجمتها على أرض الواقع والاهتمام بالبحث العلمي باعتباره خيارا وطنيا استراتيجيا في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة. وابدى الهاشمي استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات للمشاركين ولكل العقول اليمنية التي يعول عليها بناء الوطن بأيدي ابنائه . وأفاد لهاشمي بأن التضحيات الجسيمة التي يقدمها الشعب اليمني والدماء الزكية الطاهرة ستثمر عن بناء اليمن الجديد يمن العزة والكرامة والحرية والاستقلال والسيادة الكاملة . شارك في الورشة 300 شخص من المتقدمين للمشاركة في الموسم الثاني للمسابقة تقديم محاضرات نظرية وعملية في مجال إدارة المشاريع ودراسات الجدوى لتطوير مهارات المشاركين وتنمية قدراتهم الإدارية ومساعدتهم على تقديم مشاريعهم بشكل أفضل وكسر الحاجز النفسي أمامهم. وكانت قد بدأت اليوم في العاصمة صنعاء فعاليات الورشة العملية لتدريب 300 مشارك ومشاركة حول إدارة المشاريع ودراسات الجدوى.





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صنعاء وزارة الصناعة والتجارة دعم المبدعين



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