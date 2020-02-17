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شركة النفط بحضرموت تقر تسعيرة جديدة لمادة الديزل
الإثنين, 17 فبراير, 2020 09:55:00 مساءً
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*يمن برس - حضرموت
أقرت شركة النفط اليمنية فرع وادي حضرموت (شرقي اليمن) تعديلات في تسعيرة مادة الديزل.
وبحسب تعميم للشركة، فإن التسعيرة الجديدة للعبوة 20 لترا من مادة الديزل سبعة آلاف ريال يمني بعد أن كانت تباع بسعر 6800 ريال.
وقالت الشركة إن التسعيرة الجديدة جاءت بناء على موافقة وكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء ومذكرة شركة النفط بساحل حضرموت رقم (122) المحررة بتاريخ 15 فبراير 2020 بشأن تعديل سعر مادة الديزل.
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