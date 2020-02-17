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ولي العهد يفاجئ الجميع بغطسه إلى عمق البحر بحثًا عن الشعاب المرجانية
الإثنين, 17 فبراير, 2020 09:57:00 مساءً

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ولي العهد يفاجئ الجميع بغطسه إلى عمق البحر بحثًا عن الشعاب المرجانية
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*يمن برس - متابعة

بيّن مقطع فيديو نشرته “الجمعية الأردنية الملكية لحماية البيئة البحرية”، الملك عبد الله الثاني، وولى عهده الأمير الحسين بن عبد الله، وهما يشاركان في حملة تنظيف خليج العقبة، وذلك بهدف حماية البيئة والمحافظة على الثروة البحرية وحماية الشعاب المرجانية التي ينفرد بها خليج العقبة،

وخلال الفيديو، نفذ العاهل الأردني رفقة نجله حملة نظافة تحت مياه البحر الأحمر، بهدف تشجيع سياحة الغوص.

وعلقت الجمعية على مقطع الفيديو المنشور على “فيسبوك” بالتعليق، قائلة: “نغوص في أعماق البحر لنحمي أجمل الكائنات البحرية والشعاب المرجانية النادرة، فخليج العقبة يتفرد بجمال بيئته البحرية وتنوعها، وحمايتها واجب علينا جميعا”.

وأظهر الممقطع مصور الملك وولى العهد وهما يقومان بجمع مخلفات استقرت في أعماق خليج العقبة.

 




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خاص - يمن برس

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