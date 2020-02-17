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الحوثيون يعلنون السيطرة على مناطق واسعة في الجوف عقب هجوم عنيف
الإثنين, 17 فبراير, 2020 10:15:00 مساءً

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الحوثيون يعلنون السيطرة على مناطق واسعة في الجوف عقب هجوم عنيف
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*يمن برس - الجوف

قال مصدر عسكري في جماعة الحوثي اليوم الاثنين، أن جماعته سيطرت على مواقع للقوات الحكومية بعد مواجهات عنيفة في محافظة الجوف شمالي اليمن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن المصدر قوله، بأن جماعته نفذت هجوماً بغطاء مدفعي وصاروخي على مواقع للقوات الحكومية غرب مديرية الغيل جنوبي غربي الجوف، وتمكنت خلال الهجوم من السيطرة على عدة مواقع في وادي قويحش الممتد من جبال الساقية إلى منطقة صابر.

ووفقاً للمصدر، فقد اقتحم مقاتلي الجماعة موقعي الجبل وخيران في مديرية الغيل إثر مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية أوقعت قتلى ومصابين في الجانبين لم يتبين عددهم حتى الآن.

وأكد المصدر تصاعد المواجهات بين قوات الجماعة والقوات الحكومية في مناطق السلام وسداح التابعتين لمديرية المصلوب غرب الجوف.

وكان محافظ محافظة الجوف، أمين العكيمي، قد نفى في وقت سابق اليوم الاثنين، تحقيق قوات جماعة الحوثي تقدماً عسكرياً في المحافظة، مؤكداً أن القوات الحكومية تحقق انتصارات في مختلف الجبهات.


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خاص - يمن برس

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