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بمرر المخالفة .. جماعة الحوثي تصدر قرار بإغلاق مدراس خاصة في صنعاء
الإثنين, 17 فبراير, 2020 10:05:00 مساءً
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*يمن برس - صنعاء
أصدرت وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي قرارًا بإغلاق بعض المدارس الخاصة بإمانة العاصمة .
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وأفاد القرار الذي تلقى المشهد اليمني نسخة منه إغلاق مدرسة نور المعرفة بمديرية السبعين ،ومدرسة سام الفرع بمديرية شعوب ، ومدرسة أجيال العطاء بمديرية الوحدة ، بزعم مخالفتها لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنظيمية .
واتخذت جماعة الحوثي في وقت سابق ، قرار الإغلاق بناءًا على ما أسمته محضر اللجنة الإشرافية المكلفة بالقرار الوزاري رقم (5) من العام 2019 للإشراف على أعمال اللجنة الميدانية المكلفة بالنزول الميداني لتفقد المدارس الأهلية .
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