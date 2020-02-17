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بمرر المخالفة .. جماعة الحوثي تصدر قرار بإغلاق مدراس خاصة في صنعاء

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*يمن برس - صنعاء

أصدرت وزارة التربية والتعليم في العاصمة صنعاء الخاضعة لجماعة الحوثي قرارًا بإغلاق بعض المدارس الخاصة بإمانة العاصمة .

وأفاد القرار الذي تلقى المشهد اليمني نسخة منه إغلاق مدرسة نور المعرفة بمديرية السبعين ،ومدرسة سام الفرع بمديرية شعوب ، ومدرسة أجيال العطاء بمديرية الوحدة ، بزعم مخالفتها لقانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي والخاص ولائحته التنظيمية .

واتخذت جماعة الحوثي في وقت سابق ، قرار الإغلاق بناءًا على ما أسمته محضر اللجنة الإشرافية المكلفة بالقرار الوزاري رقم (5) من العام 2019 للإشراف على أعمال اللجنة الميدانية المكلفة بالنزول الميداني لتفقد المدارس الأهلية .





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صنعاء وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية



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