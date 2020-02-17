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مسؤول أممي رفيع المستوى يلتقي طارق صالح
الإثنين, 17 فبراير, 2020 10:30:00 مساءً

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مسؤول أممي رفيع المستوى يلتقي طارق صالح

*يمن برس - متابعة خاصة

التقى العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح قائد المقاومة الوطنية عضو قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي اليوم بالسيد جيمس لايكت مسئول برنامج نزع الألغام في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي يزور الساحل الغربي.
 
ورحب صالح بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة بمختلف جوانبها السياسية والإنمائية والإغاثية، وخصوصا ما يتعلق بجهودها في مجال نزع الألغام التي تزهق أرواح المدنيين.
 
وأشار طارق صالح إلى أن الساحل الغربي تعرض لأوسع نشاط من قبل جماعة الحوثي في زراعة الألغام والعبوات الناسفة وبصورة عشوائية مستهدفة الأفراد والتجمعات السكانية والمزراع والشواطئ.
 
وأبدى استعداد قواته التعاون الكامل مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي في مجال نزع الألغام والعبوات المتفجرة سواء من خلال التعاون مع الفرق الهندسية المتخصصة في مجال نزع الألغام أو إيجاد مواقع لتجميع الألغام والعبوات الناسفة والتعامل معها.
 
من جانبه أشار المسؤول الأممي إلى أن سكان الساحل الغربي من المناطق الأكثر معاناة من الانتشار العشوائي للألغام في اليمن والمنطقة مبدياً استعداد البرنامج دعم منظمات نزع الألغام للعمل في اليمن بشكل عام والساحل الغربي على وجه الخصوص.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت في تقرير سابق إن استخدام قوات الحوثيين الواسع للألغام الأرضية على طول الساحل الغربي لليمن منذ منتصف 2017 قتل وجرح مئات المدنيين ومنع منظمات الإغاثة من الوصول إلى المجتمعات الضعيفة.

وكشفت تقارير حقوقية أن عدد ضحايا الألغام الحوثية في اليمن "يتجاوز 10 آلاف ضحية"، غالبيتهم من النساء والأطفال منهم أكثر من 2500 شخص في الساحل الغربي.


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خاص - يمن برس

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