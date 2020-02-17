تعز .. أكثر من 90 حالة انتهاك خلال شهر يناير

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*يمن برس - تعز

رصد مركز حقوقي أكثر من 90 حالة انتهاك طالت مدنيين في محافظة تعز وسط اليمن خلال شهر يناير 2020م الماضي.

وأكد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الانسان (hrit) -في تقرير له بعنوان "تعز… قتل بين الفوضى والحصار"- أن هذه الانتهاكات ارتكبتها عدد من الأطراف في مختلف مديريات المحافظة.

وأوضح التقرير إن 24 مدنيا بينهم ثلاثة أطفال وامرأة قتلوا، حيث تسببت جماعة الحوثي بمقتل 11 منهم، 7 مدنيين منهم خلال قصف حوثي على الأحياء السكنية بمختلف القذائف والصواريخ المتوسطة والثقيلة من بينها حي المطار القديم غرب تعز، والأحياء السكنية المجاورة للسجن المركزي وحي وادي الضباب.

وبحسب التقرير، فإن مسلحين خارج إطار الدولة تسببوا بمقتل 10 مدنيين، بينهم طفل، فيما تسبب مسلحون مجهولون بمقتل 3 مدنيين آخرين.

وأكد أن عدد المصابين بلغ 26 مدينًا بينهم 7 أطفال وامرأتين، لافتًا إلى أن جماعة الحوثي تسببت بإصابة 22 مدنيا جراء المقذوفات التي تلقيها المليشيات على الأحياء السكنية.

وذكر التقرير أن حالات الاغتيال ازدادت في مدينة تعز التي تحاصرها جماعة الحوثي منذ خمسة أعوام، إذ وثق الفريق الميداني للمركز ثلاث محاولات اغتيال وحالتي اغتيال لقائد أركان اللواء 170 وأحد منتسبي الأمن.