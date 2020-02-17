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جميح يكشف اسم القيادي الذي قصم مقتله ظهر زعيم الحوثيين

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*يمن برس - خاص

قال الديبلوماسي والكاتب اليمني، محمد جميح، إن خسائر جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية ثقيلة جداً ويحاولون تغطيتها بالهياج الإعلامي والمكابرة الفارغة.



وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أن مقتل القيادي الحوثي البارز أبو طه يحيى المنبهي تعدل كل ما سبق مشيراً إلى أنه قيادي مؤدلج تدرب بإيران ولبنان، وأشد ولاءً للكهنة" بحسب قوله.



وأشار إلى أن المنبهي يقود لواء عسكري بتدريب عالٍ، لافتاً إلى دوره بارز في قتل قيادات المؤتمر والتنكيل بهم خلال انتفاضة الثاني من ديسمبر.



ويقود العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان المكنى أبو طه اللواء 407 حرس حدود وينتمي إلى مديرية منبة بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي.



وقتل القيادي الحوثي البارز أبو طه المنبهي برفقة اثنين من الحراسة الشخصية لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، خلال اليومين الماضيين في معارك مع القوات الحكومية بمحافظة الجوف (شمال شرق البلاد).













للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال الديبلوماسي والكاتب اليمني، محمد جميح، إن خسائر جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية ثقيلة جداً ويحاولون تغطيتها بالهياج الإعلامي والمكابرة الفارغة.وأضاف في تغريدة على "تويتر": "أن مقتل القيادي الحوثي البارز أبو طه يحيى المنبهي تعدل كل ما سبق مشيراً إلى أنه قيادي مؤدلج تدرب بإيران ولبنان، وأشد ولاءً للكهنة" بحسب قوله.وأشار إلى أن المنبهي يقود لواء عسكري بتدريب عالٍ، لافتاً إلى دوره بارز في قتل قيادات المؤتمر والتنكيل بهم خلال انتفاضة الثاني من ديسمبر.ويقود العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان المكنى أبو طه اللواء 407 حرس حدود وينتمي إلى مديرية منبة بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثي.وقتل القيادي الحوثي البارز أبو طه المنبهي برفقة اثنين من الحراسة الشخصية لزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، خلال اليومين الماضيين في معارك مع القوات الحكومية بمحافظة الجوف (شمال شرق البلاد).







اليمن قيادي حوثي المنبهي



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