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الحوثيون يعينون قيادياً بارزاً محافظاً لتعز
الإثنين, 17 فبراير, 2020 11:37:00 مساءً

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الحوثيون يعينون قيادياً بارزاً محافظاً لتعز
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*يمن برس - خاص
أصدرت جماعة الحوثي، مساء اليوم الإثنين، قراراً جديداً قضى بتعيين محافظ جديد لمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).
 
وعيّن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للجماعة قراراً بتعيين سليم محمد نعمان المغلس محافظاً لمحافظة تعز.

ويعد المغلس عضواً في المكتب السياسي للجماعة ونائباً لمدير مكتب المشاط كما أنه عضوٌ في وفد الحوثيين لمشاورات السويد.

ويواصل الحوثيون إصدار قرارات بتعيين محافظين لمحافظات لا تخضع لسيطرتها بشكل كامل ومحافظات تحت سيطرة  الحكومة الشرعية.
 


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خاص - يمن برس

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