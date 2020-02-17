بشرى للمقيمين اليمنيين.. تفعيل مكالمات واتساب في السعودية

*يمن برس - متابعات

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عن تفعيل خاصية الاتصال عبر واتساب عقب انتهاء بعض الإجراءات المتعلّقة بها.وأوضح مدير العلاقات العامة في هيئة الاتصالات السعودية، علي المطيري، أنه يجري حاليًّا حسم بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالخدمة.وأوضح المطيري لقناة «الإخبارية» أن المشكلات في خاصية واتساب «سببها إجراءات تنظيمية تم العمل عليها» نافيًا ضعف أو سوء سرعة الإنترنت في ‏غالبية مناطق المملكة.