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شاهد بالفيديو.. طيران التحالف يسحق تجمعات الحوثيين في نهم
الإثنين, 17 فبراير, 2020 11:57:00 مساءً

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شاهد بالفيديو.. طيران التحالف يسحق تجمعات الحوثيين في نهم
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*يمن برس - متابعة خاصة
وثّقت مقاطع فيديو عمليات استهداف قامت بها مقاتلات التحالف العربي على مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة نهم (شرقي صنعاء).

وتظهر المقاطع التي نشرتها صحيفة "عاجل السعودية" لحظة استهداف مقاتلات التحالف العربي عناصر وآليات تابعة للحوثيين، ضمن عمليات إسناد الجيش الوطني في جبهة نهم.

وتشهد جبهة نهم وجبهات مأرب والجوف شرق وشمال صنعاء منذ أكثر من شهر معارك عنيفة بين الحوثيين وقوات الجيش الوطني.



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خاص - يمن برس

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