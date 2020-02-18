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بالصور.. إقامة حسينية شيعية في قلب العاصمة صنعاء
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 01:20:00 صباحاً

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بالصور.. إقامة حسينية شيعية في قلب العاصمة صنعاء
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*يمن برس - خاص
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً لمجالس حسينية أقامها الحوثيون في العاصمة صنعا للممارسة الشعائر المتعلقة بالمذهب الشيعي.

وتظهر الصور فعاليات حسينية أقامها الحوثيون في قلب العاصمة صنعاء في محاولة منهم لترسيخ طقوس طائفية دخيلة على المجتمع اليمني.

 وتسعى جماعة الحوثي، منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء بقوة السلاح في سبتمبر 2014، إلى فرض طقوسها الدينية الشيعية، وإحيائها على غرار ما تمارسه الطوائف الشيعية في إيران والعراق.

 
يمن برس - بالصور.. إقامة حسينية شيعية في قلب العاصمة صنعاء



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خاص - يمن برس

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