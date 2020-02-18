وباء غامض يجتاح محافظة إب

*يمن برس - خاص
قال سكان محليون في محافظة إب (وسط اليمن) إن داءً غريبا انتشر في مديرية العدين وأدى إلى نفوق عدد كبير من الأغنام والمواشي.
وأكدوا في تصريحات لـ"يمن برس" أن العشرات من رؤوس الأغنام نفقت خلال الأيام الماضية في مديرية العدين فيما أصيبت المئات بالوباء القاتل وسط صمت وتخاذل الجهات المعنية.
وبحسب المصادر، أُصيب سكان المديرية في المديرية بالهلع الشديد، لا سيما أن الأدوية المقدمة من قبل الأطباء البيطريين لم تحد من انتشار الداء الفتاك.
ودعا الأهالي في المديرية الواقعة غربي المحافظة، إلى تدخل الجهات المختصة لتشخيص أسباب الوباء حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تعد المورد الوحيد لغالبية سكان المديرية.
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك