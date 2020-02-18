الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / وباء غامض يجتاح محافظة إب

وباء غامض يجتاح محافظة إب

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - خاص

قال سكان محليون في محافظة إب (وسط اليمن) إن داءً غريبا انتشر في مديرية العدين وأدى إلى نفوق عدد كبير من الأغنام والمواشي.



وأكدوا في تصريحات لـ"يمن برس" أن العشرات من رؤوس الأغنام نفقت خلال الأيام الماضية في مديرية العدين فيما أصيبت المئات بالوباء القاتل وسط صمت وتخاذل الجهات المعنية.



وبحسب المصادر، أُصيب سكان المديرية في المديرية بالهلع الشديد، لا سيما أن الأدوية المقدمة من قبل الأطباء البيطريين لم تحد من انتشار الداء الفتاك.



ودعا الأهالي في المديرية الواقعة غربي المحافظة، إلى تدخل الجهات المختصة لتشخيص أسباب الوباء حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تعد المورد الوحيد لغالبية سكان المديرية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال سكان محليون في محافظة إب (وسط اليمن) إن داءً غريبا انتشر في مديرية العدين وأدى إلى نفوق عدد كبير من الأغنام والمواشي.وأكدوا في تصريحات لـ"يمن برس" أن العشرات من رؤوس الأغنام نفقت خلال الأيام الماضية في مديرية العدين فيما أصيبت المئات بالوباء القاتل وسط صمت وتخاذل الجهات المعنية.وبحسب المصادر، أُصيب سكان المديرية في المديرية بالهلع الشديد، لا سيما أن الأدوية المقدمة من قبل الأطباء البيطريين لم تحد من انتشار الداء الفتاك.ودعا الأهالي في المديرية الواقعة غربي المحافظة، إلى تدخل الجهات المختصة لتشخيص أسباب الوباء حفاظًا على الثروة الحيوانية التي تعد المورد الوحيد لغالبية سكان المديرية.







إب وباء الثروة الحيوانية



شارك الخبر أصدقاءك:



370

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







