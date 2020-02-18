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مهرجان للعراة في اليابان رغم تهديدات "كورونا"

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*يمن برس - متابعات

شارك آلاف اليابانيين في مهرجان سنوي للعراة أقيم مؤخرا في محافظة أوكاياما، على الرغم من الطقس البارد والمخاوف من انتشار عدوى فيروس "كورونا".



واتخذ منظمو هذا المهرجان التقليدي في اليابان إجراءات احتياطية بسبب تفشي الفيروس، حيث وُفرت مواد معقمة لليدين في مدخل المعبد وفي المنطقة المحيطة.



ويبلغ عدد المشاركين من الذكور نحو 10 آلاف، وهؤلاء ليسوا عراة تماما، بل يرتدون الحد الأدنى من الملابس، ويتمثل ذلك في مئزر ياباني وجوارب بيضاء.



ويكرس هذا المهرجان الضخم والصاخب لوفرة المحاصيل واستجلاب الرخاء والنماء والخصوبة، علاوة على وجود نشاطات مخصصة للفتيان الصغار، بهدف المحافظة على استمرار مثل هذه التقاليد التي ظهرت منذ 500 عام.







للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك شارك آلاف اليابانيين في مهرجان سنوي للعراة أقيم مؤخرا في محافظة أوكاياما، على الرغم من الطقس البارد والمخاوف من انتشار عدوى فيروس "كورونا".واتخذ منظمو هذا المهرجان التقليدي في اليابان إجراءات احتياطية بسبب تفشي الفيروس، حيث وُفرت مواد معقمة لليدين في مدخل المعبد وفي المنطقة المحيطة.ويبلغ عدد المشاركين من الذكور نحو 10 آلاف، وهؤلاء ليسوا عراة تماما، بل يرتدون الحد الأدنى من الملابس، ويتمثل ذلك في مئزر ياباني وجوارب بيضاء.ويكرس هذا المهرجان الضخم والصاخب لوفرة المحاصيل واستجلاب الرخاء والنماء والخصوبة، علاوة على وجود نشاطات مخصصة للفتيان الصغار، بهدف المحافظة على استمرار مثل هذه التقاليد التي ظهرت منذ 500 عام.







اليابان مهرجان كورونا



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