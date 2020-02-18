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ألوية العمالقة تصدر بيانًا عاجلًا توضح فيه ماورد عن الخلاف مع طارق صالح
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 06:58:00 صباحاً

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ألوية العمالقة تصدر بيانًا عاجلًا توضح فيه ماورد عن الخلاف مع طارق صالح
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*يمن برس - متابعة خاصة

نفت قيادة ألوية العمالقة في الساحل الغربي بقيادة الشيخ علي سالم الحسني الإشاعات التي يتم الترويج لها في مواقع صحفية ووسائل التواصل الاجتماعي حول مزاعم خلاف بين ألوية العمالقة والعميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية.

وقالت قيادة ألوية العمالقة في بيان نشره موقعها الرسمي: إن كل ما يتم الترويج له من إشاعات حول خلافات هي اخبار كاذبة لإثارة الفتنة في جبهة الساحل الغربي ولا أساس لها من الصحة.

وأضافت: إننا على قلب رجل واحد وفي خندق واحد مع إخواننا في المقاومة الوطنية لقتال جماعة الحوثي في الساحل الغربي حتى اختلطت دماءنا في معركة الشرف والعزة .

وأكدت ألوية العمالقة أنهم سيقاتلون يداً بيد حتى تحرير شمال اليمن من جماعة الحوثيين أتباع إيران.


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خاص - يمن برس

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