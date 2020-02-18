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الحوثيون ينهبون مخيم الخانق بنهم وتحذير أممي من تفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم

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*يمن برس - متابعة خاصة

قالت مصادر عاملة في مجال الإغاثة، الاثنين، إن جماعة الحوثي نهبت الخيام والمواد الإيوائية التابعة لمخيمات النازحين في نهم.



وأضافت المصادر أن الحوثيين نقلوا خيام ومعدات مخيم الخانق للنازحين في مديرية نهم، شرق صنعاء، وهو الأكبر في اليمن، إلى مناطق سيطرتها بعد أن فر منه النازحون جراء المواجهات التي دارت في المناطق القريبة من المخيم.



يذكر أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مخيمات النزوح بمأرب ونهم في محافظة صنعاء كانت قد أجبرت النازحين على مغادرة تلك المخيمات والنزوح مجدداً فراراً من نيران القصف المتعمد.



وأضافت مصادر عاملة في مجال الإغاثة أن الأحداث الأخيرة تسببت بنزوح أكثر من 3500 أسرة من مديرية مجزر بمأرب في حين نزحت 400 عائلة من مديرية نهم و1500 عائلة من مخيم الخانق في نهم.



كما أكدت مصادر محلية أن جميع النازحين من مديريتي نهم ومجزر استقروا بمخيم الزبره بمديرية مدغل في محافظة مأرب.



و أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن تصاعد المواجهات المسلحة في عديد مناطق بمحافظات مأرب والجوف وصنعاء، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أجبر ما لا يقل عن 4700 أسرة على الفرار.



وأفادت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، في بيان، أن الشركاء قدموا في المجال الإنساني الغذاء الطارئ، ومستلزمات النظافة، ومواد الإيواء، والمياه المنقذة للحياة، وخدمات التغذية والحماية للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في تلك المناطق"، مذكرة بأن اليمن يعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالى 80% من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.



إلى ذلك حذرت المسؤولة الأممية من أن 10 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة، و7 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قالت مصادر عاملة في مجال الإغاثة، الاثنين، إن جماعة الحوثي نهبت الخيام والمواد الإيوائية التابعة لمخيمات النازحين في نهم.وأضافت المصادر أن الحوثيين نقلوا خيام ومعدات مخيم الخانق للنازحين في مديرية نهم، شرق صنعاء، وهو الأكبر في اليمن، إلى مناطق سيطرتها بعد أن فر منه النازحون جراء المواجهات التي دارت في المناطق القريبة من المخيم.يذكر أن الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مخيمات النزوح بمأرب ونهم في محافظة صنعاء كانت قد أجبرت النازحين على مغادرة تلك المخيمات والنزوح مجدداً فراراً من نيران القصف المتعمد.وأضافت مصادر عاملة في مجال الإغاثة أن الأحداث الأخيرة تسببت بنزوح أكثر من 3500 أسرة من مديرية مجزر بمأرب في حين نزحت 400 عائلة من مديرية نهم و1500 عائلة من مخيم الخانق في نهم.كما أكدت مصادر محلية أن جميع النازحين من مديريتي نهم ومجزر استقروا بمخيم الزبره بمديرية مدغل في محافظة مأرب.و أعلنت الأمم المتحدة، الأحد، أن تصاعد المواجهات المسلحة في عديد مناطق بمحافظات مأرب والجوف وصنعاء، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أجبر ما لا يقل عن 4700 أسرة على الفرار.وأفادت منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، في بيان، أن الشركاء قدموا في المجال الإنساني الغذاء الطارئ، ومستلزمات النظافة، ومواد الإيواء، والمياه المنقذة للحياة، وخدمات التغذية والحماية للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة في تلك المناطق"، مذكرة بأن اليمن يعد أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالى 80% من السكان إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.إلى ذلك حذرت المسؤولة الأممية من أن 10 ملايين يمني على بعد خطوة من المجاعة، و7 ملايين شخص يعانون من سوء التغذية.







الحوثيون مخيم الخانق النازحون تحذير أممي



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