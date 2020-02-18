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فاكهة تحارب الشيخوخة.. تعرف على فوائدها
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 07:22:00 صباحاً

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فاكهة تحارب الشيخوخة.. تعرف على فوائدها
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*يمن برس - متابعات
أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو"‫ الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" (Resveratrol) تعد بمثابة سرّ الصحة ‫والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، والعنب غني بها.

‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة ‫البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.
 
كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض ‫الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم ‫وتخفف الألم.

‫وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" ‫تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.


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خاص - يمن برس

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