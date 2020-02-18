فاكهة تحارب الشيخوخة.. تعرف على فوائدها

*يمن برس - متابعات

أوردت مجلة "أبوتيكن أومشاو"‫ الألمانية أن مادة "ريسفيراترول" (Resveratrol) تعد بمثابة سرّ الصحة ‫والشباب، وذلك بفضل تأثيرها المضاد للأكسدة، والعنب غني بها.‫وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن مادة "ريسفيراترول" تحارب شيخوخة ‫البشرة وتقي من أمراض القلب والمناعة الذاتية.كما تعمل أيضا على التخفيف من متاعب أمراض ‫الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي؛ حيث إنها تحد من التورم ‫وتخفف الألم.‫وأشارت "أبوتيكن أومشاو" إلى أن المصادر الغذائية لمادة "ريسفيراترول" ‫تتمثل في العنب والتوت، خاصة في قشرة هذه الفاكهة.