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نصائح للتغلب على تعب وخمول الشتاء

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*يمن برس - متابعات



يعاني الكثيرون من الشعور بالتعب والخمول في فصل الشتاء والرغبة في الاستغراق بالنوم العميق ويجد البعض صعوبة في النهوض صباحاً إلى عمله، وقد لاحظ العلماء والباحثين أنّ عدد ساعات النوم عند الإنسان تطول شتاًء مقارنة مع الفصول السنة الأخرى.



إليكم بعض النصائح والإرشادات للتغلب على هذا الشعور وزيادة الطاقة، وفق مجلة "فرويندين" الألمانية:



إيقاف الهاتف



يتعين على المرء إيقاف الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة على الأقل في اليوم، أو حتى جعل الهاتف على وضع الطيران، فليس من الضروري أن يكون المرء متاحاً على مدار الساعة، ومن المفيد أيضاً الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة، وخلال هذه الفترة من الانقطاع يمكن الاستمتاع بالمشي في الهواء الطلق أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب.



تمارين الإطالة



تستهلك العضلات المشدودة المزيد من الطاقة، ومع إجراء تمارين إطالة بسيطة يمكن تحسين مرونة العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.



ترتيب الأغراض



عندما يكون المرء محاطاً بالفوضى في كل مكان، فقد يؤدي ذلك استهلاك الكثير من طاقة الجسم، ولذلك ينصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.



تناول المزيد من المغنسيوم



يتأثر جسم الإنسان وخاصة النساء بنقص عنصر المغنسيوم، والذي يظهر على شكل التعب والعصبية والإرهاق، ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعين تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك.



التعرض لضوء الشمس



من الأمور المهمة خلال فصل الشتاء التعرض لأشعة الشمس، ولذلك ينصح بالخروج من المنزل كلما أمكن ذلك لتجنب نقص فيتامين D، وهو ما ينعكس على القوة وتعزيز الحالة المزاجية للجسم، كما أن بعض الدراسات أثبتت أن ضوء الشمس يخفف من الألم بسبب إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يمكن تحويله لهرمون النوم الميلاتونين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يعاني الكثيرون من الشعور بالتعب والخمول في فصل الشتاء والرغبة في الاستغراق بالنوم العميق ويجد البعض صعوبة في النهوض صباحاً إلى عمله، وقد لاحظ العلماء والباحثين أنّ عدد ساعات النوم عند الإنسان تطول شتاًء مقارنة مع الفصول السنة الأخرى.إليكم بعض النصائح والإرشادات للتغلب على هذا الشعور وزيادة الطاقة، وفق مجلة "فرويندين" الألمانية:إيقاف الهاتفيتعين على المرء إيقاف الهاتف الذكي لمدة ساعة واحدة على الأقل في اليوم، أو حتى جعل الهاتف على وضع الطيران، فليس من الضروري أن يكون المرء متاحاً على مدار الساعة، ومن المفيد أيضاً الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة، وخلال هذه الفترة من الانقطاع يمكن الاستمتاع بالمشي في الهواء الطلق أو الاستماع للموسيقى أو قراءة كتاب.تمارين الإطالةتستهلك العضلات المشدودة المزيد من الطاقة، ومع إجراء تمارين إطالة بسيطة يمكن تحسين مرونة العضلات وتقليل هرمون التوتر وتحسين تدفق الدم إلى العضلات.ترتيب الأغراضعندما يكون المرء محاطاً بالفوضى في كل مكان، فقد يؤدي ذلك استهلاك الكثير من طاقة الجسم، ولذلك ينصح بترتيب أماكن العمل والمعيشة.تناول المزيد من المغنسيوميتأثر جسم الإنسان وخاصة النساء بنقص عنصر المغنسيوم، والذي يظهر على شكل التعب والعصبية والإرهاق، ولإعادة شحن الخلايا بالطاقة يتعين تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الخضروات والمكسرات والبقوليات والأسماك.التعرض لضوء الشمسمن الأمور المهمة خلال فصل الشتاء التعرض لأشعة الشمس، ولذلك ينصح بالخروج من المنزل كلما أمكن ذلك لتجنب نقص فيتامين D، وهو ما ينعكس على القوة وتعزيز الحالة المزاجية للجسم، كما أن بعض الدراسات أثبتت أن ضوء الشمس يخفف من الألم بسبب إنتاج هرمون السيروتونين، الذي يمكن تحويله لهرمون النوم الميلاتونين.







التغلب خمول الشتاء



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