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تعرف على فيتامين ب ومصادره وأهميته لجسم الإنسان
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 11:42:00 صباحاً

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تعرف على فيتامين ب ومصادره وأهميته لجسم الإنسان
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*يمن برس - متابعات
فيتامين ب من أهم الفيتامينات الضرورية لجسم الإنسان والحفاظ على صحته، ويحمي الإنسان من التعرض إلى الكثير من الأمراض، كما أنه من أهم الفيتامينات لمرضى السكري.

وفيما يلي نتعرف على مصادر فيتامين ب الطبيعية والأطعمة الغنية بفيتامين ب، وأهم فوائد فيتامين ب. 

مصادر فيتامين ب الطبيعية وأهم فوائده

فوائد فيتامين ب:

يساعد على تعزيز الجهاز المناعي للجسم.

فيتامين ب يزيد من نمو خلايا الدم الحمراء التي لها دور في الحماية من أمراض فقر الدم.

التقليل من خطر الإصابة بمرض سرطان البنكرياس.

يساعد على الحفاظ على صحة الشعر والبشرة.

الحفاظ على صحة الأعصاب ويساهم في زيادة التركيز.

تقليل أعراض توتر العضلات.

يقلل من الإصابة بأعراض قلة الانتباه أو فرط الحركة.

من الفيتامينات الهامة للحفاظ على صحة مرضى السكري.

مصادر فيتامين ب الطبيعية:

تتعدد مصادر فيتامين ب الطبيعية باختلاف نوع الفيتامين، حيث إن فيتامين ب يشمل فيتامين ب1 وفيتامين ب2 وب3 وب5 وب6 وب7 وب12 وب9 ولكل منها مصادر خاصة بها.

 من مصادر فيتامين ب 1 الكبدة والحليب والجوز واللحوم والبطاطا.

من مصادر فيتامين ب 2 الهليون والبروكلي والبقوليات، والمشروم ومنتجات الألبان.

من مصادر فيتامين ب 3 السمك والبقوليات والبيض، والفول السوداني ونخالة القمح.

من مصادر فيتامين ب 5 منتجات الألبان والبروكلي، والأسماك والدواجن والبقوليات.

من مصادر فيتامين ب 6 الجزر والفلفل الأخضر والذرة، والموز والسبانخ وفول الصويا.

من مصادر فيتامين ب 7 صفار البيض والسبانخ والفول السوداني.

من مصادر فيتامين ب 9 القرنبيط والشمام وعصير البرتقال والكرنب.

من مصادر فيتامين ب12 منتجات الألبان والبيض والكبدة واللحوم، والمحار والأسماك.


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خاص - يمن برس

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