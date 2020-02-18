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انهيار جنوني للريال اليمني وسط مخاوف كبيرة من تهاوي الاقتصاد المحلي(السعر الآن)
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 02:22:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
سجل الريال اليمني انهيارا مخيفا اليوم أمام الدولار والعملات الأجنبية وسط مخاوف كبيرة من تدني الوضع الاقتصادي .
وجاءت أسعار الصرف اليوم الثلاثاء 18 فبراير كما رصدها (يمن برس) على النحو التالي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 174
الدولار : 662
الإماراتي : 177
العماني : 1695
ذهب كسر 21 : 28,500
(( أسعار البيع ))
السعودي : 175
الدولار : 666.5
الإماراتي : 179.5
العماني : 1720
ذهب كسر 21 : 28,900
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