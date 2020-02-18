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قائد عسكري يقود تمردا جديدا في سقطرى بعد يوم واحد من إقالته (تفاصيل)

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*يمن برس - سقطرى

أعلن قائد عسكري جديد في أرخبيل سقطرى تمرده على الحكومة الشرعية، بعد يوم واحد من إقالته عقب قيامه برفع علم الانفصال وإعلان التمرد في المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن قائد القوات الخاصة في سقطرى المقال العقيد حسين شائف اليافعي أقدم على نشر مسلحيه في مصاقبهن، حيث يقع مقر القوات الخاصة.



وبحسب المصادر فإن اليافعي وجه باستحداث متارس في المقرات الحكومية، وقام بإغلاق الطرقات استعدادا لمواجهة القوات الحكومية التي قررت مواجهة التمرد وحشدت قواتها على مداخل المنطقة لاستعادة معسكر القوات الخاصة وتسليمه للقائد الجديد المعين من وزير الداخلية أحمد الميسري.





وأمس الاثنين أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري قرارات قضت بتعيين قادة عسكريين جدد للقوات الخاصة في محافظة سقطرى.



وقضت القرارات بتعيين الرائد سالم سعيد بالجهر قائدا للقوات الخاصة في محافظة أرخبيل سقطرى خلفا للعقيد حسين شايف.



فيما قضى القرار بتعيين النقيب رياض سالم الحامد أركان للقوات الخاصة والنقيب محمد حمود صالح عمليات القوات الخاصة والملازم محمد حمود صالح علوي في عمليات القوات الخاصة بأرخبيل سقطرى





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن قائد عسكري جديد في أرخبيل سقطرى تمرده على الحكومة الشرعية، بعد يوم واحد من إقالته عقب قيامه برفع علم الانفصال وإعلان التمرد في المحافظة.وقالت مصادر محلية إن قائد القوات الخاصة في سقطرى المقال العقيد حسين شائف اليافعي أقدم على نشر مسلحيه في مصاقبهن، حيث يقع مقر القوات الخاصة.وبحسب المصادر فإن اليافعي وجه باستحداث متارس في المقرات الحكومية، وقام بإغلاق الطرقات استعدادا لمواجهة القوات الحكومية التي قررت مواجهة التمرد وحشدت قواتها على مداخل المنطقة لاستعادة معسكر القوات الخاصة وتسليمه للقائد الجديد المعين من وزير الداخلية أحمد الميسري.وأمس الاثنين أصدر نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، أحمد الميسري قرارات قضت بتعيين قادة عسكريين جدد للقوات الخاصة في محافظة سقطرى.وقضت القرارات بتعيين الرائد سالم سعيد بالجهر قائدا للقوات الخاصة في محافظة أرخبيل سقطرى خلفا للعقيد حسين شايف.فيما قضى القرار بتعيين النقيب رياض سالم الحامد أركان للقوات الخاصة والنقيب محمد حمود صالح عمليات القوات الخاصة والملازم محمد حمود صالح علوي في عمليات القوات الخاصة بأرخبيل سقطرى







سقطرى أرخبيل اليافعي



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