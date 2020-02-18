تعز..طفلان يحملان جسم غريب إلى المنزل وفور وصولهما كانت الفاجعة (تفاصيل ما حدث)

*يمن برس - خاص
قُتل طفلان شقيقان أمس الاثنين بانفجار جسم غريب في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقال مصدر محلي لـ"يمن برس"، إن الطفل "عمار هشام عبده" وشقيقه "عبده هشام عبده" قتلا بانفجار جسم غريب متفجر في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة .
وأضح المصدر أن الطفلين وجدا الجسم الغريب في قارعة الطريق أثناء عودتهما من مدرسة الخير في منطقة العزاعز وحملاه إلى المنزل لينفجر عند وصولهما متسببا بمقتلهما معا .
وأضاف المصدر أن الطفلين نقلا إلى مستشفى خليفة بمدينة التربة .
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