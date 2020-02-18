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تعز..طفلان يحملان جسم غريب إلى المنزل وفور وصولهما كانت الفاجعة (تفاصيل ما حدث)

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*يمن برس - خاص

قُتل طفلان شقيقان أمس الاثنين بانفجار جسم غريب في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقال مصدر محلي لـ"يمن برس"، إن الطفل "عمار هشام عبده" وشقيقه "عبده هشام عبده" قتلا بانفجار جسم غريب متفجر في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة .



وأضح المصدر أن الطفلين وجدا الجسم الغريب في قارعة الطريق أثناء عودتهما من مدرسة الخير في منطقة العزاعز وحملاه إلى المنزل لينفجر عند وصولهما متسببا بمقتلهما معا .



وأضاف المصدر أن الطفلين نقلا إلى مستشفى خليفة بمدينة التربة .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قُتل طفلان شقيقان أمس الاثنين بانفجار جسم غريب في محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقال مصدر محلي لـ"يمن برس"، إن الطفل "عمار هشام عبده" وشقيقه "عبده هشام عبده" قتلا بانفجار جسم غريب متفجر في مديرية الشمايتين جنوب المحافظة .وأضح المصدر أن الطفلين وجدا الجسم الغريب في قارعة الطريق أثناء عودتهما من مدرسة الخير في منطقة العزاعز وحملاه إلى المنزل لينفجر عند وصولهما متسببا بمقتلهما معا .وأضاف المصدر أن الطفلين نقلا إلى مستشفى خليفة بمدينة التربة .







العزاعز تعز جسم غريب



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