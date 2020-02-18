الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / العثور على "جرّاح روسي" شهير متوفياً داخل أحد المستشفيات في تعز (الاسم +التفاصيل)

العثور على "جرّاح روسي" شهير متوفياً داخل أحد المستشفيات في تعز (الاسم +التفاصيل)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

تعز

*يمن برس -خاص

عُثر يوم أمس على جراح روسي شهير متوفيا في أحد مستشفيات محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .



وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" ، إن الطبيب الروسي" جريبنكن فيتالي ميكتور" (43 عاما) عُثر عليه وقد فارق الحياة في مكتبه بمستشفى تعز التخصصي وسط المدينة .



وأضاف المصدر أن الطبيب الروسي نُقل بعدها إلى ثلاجة مستشفى الثورة فيما قامت الجهات المعنية بعمل التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة .



وأشار إلى أن "جريبنكن" جراح روسي ولد في أوزباكستان وقد قدم للعمل في مستشفى تعز التخصصي بقسم جراحة العظام والتشوهات الخلقية قبل أن يعثر عليه متوفيا في المستشفى .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك عُثر يوم أمس على جراح روسي شهير متوفيا في أحد مستشفيات محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" ، إن الطبيب الروسي" جريبنكن فيتالي ميكتور" (43 عاما) عُثر عليه وقد فارق الحياة في مكتبه بمستشفى تعز التخصصي وسط المدينة .وأضاف المصدر أن الطبيب الروسي نُقل بعدها إلى ثلاجة مستشفى الثورة فيما قامت الجهات المعنية بعمل التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة .وأشار إلى أن "جريبنكن" جراح روسي ولد في أوزباكستان وقد قدم للعمل في مستشفى تعز التخصصي بقسم جراحة العظام والتشوهات الخلقية قبل أن يعثر عليه متوفيا في المستشفى .







جراح روسي تعز مستشفى الثورة



شارك الخبر أصدقاءك:



455

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







