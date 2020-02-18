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العثور على "جرّاح روسي" شهير متوفياً داخل أحد المستشفيات في تعز (الاسم +التفاصيل)
الثلاثاء, 18 فبراير, 2020 04:27:00 مساءً

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تعز
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تعز

*يمن برس -خاص
عُثر يوم أمس على جراح روسي شهير متوفيا في أحد مستشفيات محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .

وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" ، إن الطبيب الروسي" جريبنكن فيتالي ميكتور" (43 عاما) عُثر عليه وقد فارق الحياة في مكتبه بمستشفى تعز التخصصي وسط المدينة .

وأضاف المصدر أن الطبيب  الروسي نُقل بعدها إلى ثلاجة مستشفى الثورة فيما قامت الجهات المعنية بعمل التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة .

وأشار إلى أن "جريبنكن" جراح روسي ولد في أوزباكستان وقد قدم للعمل في مستشفى تعز التخصصي بقسم جراحة العظام والتشوهات الخلقية  قبل أن يعثر عليه متوفيا في المستشفى .


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خاص - يمن برس

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