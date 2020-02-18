العثور على "جرّاح روسي" شهير متوفياً داخل أحد المستشفيات في تعز (الاسم +التفاصيل)
*يمن برس -خاص
عُثر يوم أمس على جراح روسي شهير متوفيا في أحد مستشفيات محافظة تعز الواقعة إلى الجنوب الغربي من اليمن .
وقال مصدر خاص لـ"يمن برس" ، إن الطبيب الروسي" جريبنكن فيتالي ميكتور" (43 عاما) عُثر عليه وقد فارق الحياة في مكتبه بمستشفى تعز التخصصي وسط المدينة .
وأضاف المصدر أن الطبيب الروسي نُقل بعدها إلى ثلاجة مستشفى الثورة فيما قامت الجهات المعنية بعمل التحقيقات والإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة .
وأشار إلى أن "جريبنكن" جراح روسي ولد في أوزباكستان وقد قدم للعمل في مستشفى تعز التخصصي بقسم جراحة العظام والتشوهات الخلقية قبل أن يعثر عليه متوفيا في المستشفى .
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